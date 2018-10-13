حل مشکلات واحدهای تولیدی در شرایط فعلی تصمیمات خاص را طلب می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جهانگیری در نشست مشترک با نمایندگان هیأت حمایت از صنایع کشور اظهار کرد: به منظور رفع مشکلات این واحد ها بهتر است افراد یا هیأت ویژه ای در استان مسولیت پیگیری این مواد را عهده دار شده و بطور مستقل و به صورت پروژه ای به سرانجام رساندن موضوع این واحدها را در دستور کار قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: حفظ و بهبود شرایط در این واحدهای تولیدی و صیانت از اشتغال موجود در آنها جزو اولویت های کاری مدیریت ارشد استان است.

مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری نیز در این نشست گفت: هر کدام از شرکت های مورد بحث امروز جزو کارخانه هایی هستند که تولیدشان دارای توجیه اقتصادی لازم بوده و بنوعی از برندهای معتبر استانی به شمار می روند که به دلایل متعدد منجمله عدم ملاحظات لازم در فرآیند خصوصی سازی دچار مشکلاتی در تولید یا مدیریت واحد ها بوده و در حال حاضر نیازمند توجه و تصمیمات ویژه برای ادامه فعالیت آنها می باشند.

حمید هاشم زاده افزود: ما مسایل این شرکت ها را لاینحل نمی دانیم و راهکارهایی را برای به روزرسانی شرایط تولید در این واحدها متصور هستیم.