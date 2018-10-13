آرای کمیته تعیین وضعیت در مورد چند شکایت فوتبالی ها اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره شده از سوی کمیته وضعیت فدراسیون درباره تعدادی از پرونده های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد:

* شکایت باشگاه سایپا از محمدمهدی محبی

در پی شکایت باشگاه سایپا از محمدمهدی محبی، کمیته وضعیت فدراسیون پس از رسیدگی به این پرونده اعلام کرد: درخواست باشگاه سایپا را رد می گردد. (غیرقطعی)

* شکایت باشگاه پیکان از امیرحسین پورمحمد

پس از رسیدگی به پرونده، کمیته وضعیت درخواست باشگاه پیکان درباره امیرحسین پورمحمد را مردود اعلام کرد. (غیرقطعی)

* شکایت فراز کمالوند از باشگاه نفت آبادان

پرداخت 2/000/000/000 ریال بابت قرارداد و 40/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق فراز کمالوند (غیرقطعی)

* شکایت باشگاه تراکتورسازی از محمد نوری

با توجه به رسیدگی به پرونده در کمیته وضعیت، دعوای باشگاه مبنی بر فسخ غیرموجه را مردود اعلام کرد. (غیرقطعی)

* شکایت مرتضی اسدی از باشگاه نفت آبادان

پرداخت مبلغ 2/550/000/000 ریال بابت قرارداد و 51/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق مرتضی اسدی (غیرقطعی)