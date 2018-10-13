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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۵۰

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس:

وزیر راه و شهرسازی به گرمسار سفر می‌کند

وزیر راه و شهرسازی به گرمسار سفر می‌کند

گرمسار - نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس گفت: وزیر راه و شهرسازی برای کلنگ زنی و افتتاح چند پروژه، به این دو شهرستان سفر می‌کند.

غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از سفر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به گرمسار و آرادان خبر داد و ابراز داشت: وزیر راه و شهرسازی برای بازدید و کلنگ زنی از چند پروژه شامل تعریض محور ایوان کی-گرمسار، جاده فیروزکوه و ... فردا یکشنبه، بیست و دوم مهرماه ۹۷ به این شهرستان سفر می‌کند.

وی بابیان اینکه گلزار شهدای گمنام ایوانکی اولین مسیر  آخوندی در سفر به گرمسار است، افزود: کلنگ زنی پروژه تعریض جاده ایوان کی به گرمسار، بازدید از  مسکن مهر قدیم و مسکن مهرشهر جدید ایوانکی و بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه راه و شهرسازی در دستور کار برنامه سفر وزیر راه قرار دارد.

عضو خانه ملت بابیان اینکه آخوندی از پروژه جاده فیروزکوه نیز بازدید می‌کند، تأکید کرد: بازدید از تکمیل پروژه راه‌آهن گرمسار و بررسی مشکلات موجود در پروژه، کلنگ زنی یک پروژه آموزشی در مسکن مهر و کلنگ زنی سالن ورزشی این منطقه در کنار برگزاری جلسه شورای اداری در محل فرمانداری گرمسار ازجمله دیگر برنامه های سفر آخوندی است.

کد مطلب 4429108

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