غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از سفر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به گرمسار و آرادان خبر داد و ابراز داشت: وزیر راه و شهرسازی برای بازدید و کلنگ زنی از چند پروژه شامل تعریض محور ایوان کی-گرمسار، جاده فیروزکوه و ... فردا یکشنبه، بیست و دوم مهرماه ۹۷ به این شهرستان سفر می‌کند.

وی بابیان اینکه گلزار شهدای گمنام ایوانکی اولین مسیر آخوندی در سفر به گرمسار است، افزود: کلنگ زنی پروژه تعریض جاده ایوان کی به گرمسار، بازدید از مسکن مهر قدیم و مسکن مهرشهر جدید ایوانکی و بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه راه و شهرسازی در دستور کار برنامه سفر وزیر راه قرار دارد.

عضو خانه ملت بابیان اینکه آخوندی از پروژه جاده فیروزکوه نیز بازدید می‌کند، تأکید کرد: بازدید از تکمیل پروژه راه‌آهن گرمسار و بررسی مشکلات موجود در پروژه، کلنگ زنی یک پروژه آموزشی در مسکن مهر و کلنگ زنی سالن ورزشی این منطقه در کنار برگزاری جلسه شورای اداری در محل فرمانداری گرمسار ازجمله دیگر برنامه های سفر آخوندی است.