واگذاری ۱۸ قطعه از بهترین اراضی کشاورزی مازندران برای ساخت مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری صبح سه شنبه در گردهمایی سراسری معاونان توسعه وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تأمین مسکن کارکنان اظهار کرد: طی ۱۷ تا ۱۸ ماه گذشته، حدود ۱۷ تا ۱۸ قطعه از بهترین اراضی استان برای اجرای پروژههای مسکن واگذار شده است.
وی افزود: با وجود این واگذاریها، متأسفانه مجموعه جهاد کشاورزی نتوانسته از سهم و مزیتی که برای خانواده کارکنان این مجموعه پیشبینی شده بود، بهرهمند شود و این مسئله یکی از مطالبات جدی ماست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: انتظار داریم در روند صدور مجوزهای مربوط به پروژههای مسکن در کارگروه زیربنایی، سهم مشخصی برای خانواده جهاد کشاورزی در نظر گرفته شود تا کارکنان این مجموعه نیز بتوانند از ظرفیت ایجادشده در حوزه مسکن بهرهمند شوند.
تیموری همچنین با اشاره به ضرورت توجه به مسائل رفاهی کارکنان گفت: تأمین مسکن یکی از مهمترین دغدغههای همکاران است و باید در کنار برنامههای توانمندسازی و ارتقای آموزشی نیروی انسانی، به شکل جدی دنبال شود.
وی ادامه داد: مجموعه جهاد کشاورزی با برخورداری از نیروی انسانی گسترده، نیازمند برنامهای هدفمند برای توانمندسازی کارکنان است و در کنار آموزشهای تخصصی، باید برای تأمین حقوق و مطالبات رفاهی آنان نیز اقدامات مؤثری انجام شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت برونسپاری مأموریتهای قابل واگذاری تأکید کرد و گفت: بخشی از مأموریتهای سازمان قابلیت واگذاری دارد و باید با تقویت نظارت، این ظرفیت برای افزایش بهرهوری و تقویت مجموعه خانواده جهاد کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.
تیموری تأمین منابع مالی را نیز از دیگر الزامات اجرای مأموریتهای بخش کشاورزی دانست و خاطرنشان کرد: منابع مورد نیاز این بخش باید بهموقع و متناسب با مأموریتهای سازمان تأمین شود، چرا که امنیت غذایی بخشی از امنیت ملی کشور است و نباید در تأمین اعتبارات آن وقفه ایجاد شود.
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