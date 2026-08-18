راه اندازی سامانه جامع گردشگری فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مریدی صبح سه شنبه در نشست با اعضای انجمنها و تشکلهای مردمنهاد استان فارس که به مناسبت روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: تشکلها و انجمنها باید به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه گردشگری استان در فرآیند تصمیمسازی و اجرای برنامهها حضور داشته باشند.
وی با اشاره به مشکلات فعالان حوزه گردشگری و سرمایهگذاری افزود: تلاش میکنیم روند پاسخگویی به درخواستهای فعالان این حوزه کوتاهتر شود و تشکلها میتوانند هرگونه تأخیر یا قصور در پاسخگویی معاونتها و کارشناسان را مستقیماً به مدیرکل اطلاع دهند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس از ایجاد مسیر ارتباطی مستقیم با رؤسای انجمنها خبر داد و گفت: گروههای ارتباطی در پیامرسانها تشکیل خواهد شد تا مشکلات و اخبار فعالان این حوزه بدون واسطه منتقل و پیگیری شود.
مریدی با اشاره به برخی ظرفیتهای قانونی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری بیان کرد: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، بناهای تاریخی ثبتشده در استان مشمول عوارض شهرداری نیستند.
وی همچنین با اشاره به ماده ۸۳ قانون گفت: افرادی که مجوز مجتمع گردشگری یا خانه صنایعدستی دریافت میکنند، برای بخشهای مرتبط نیازی به دریافت مجوزهای جداگانه ندارند و میتوانند تا ۳۰ درصد فضای این مجموعهها را به کافهشاپ و مراکز خدماتی اختصاص دهند.
مدیرکل میراثفرهنگی فارس تأکید کرد: هدف ما استفاده از ظرفیتهای قانونی، کاهش بروکراسی و ایجاد شرایطی است که سرمایهگذاران و فعالان حوزه گردشگری و صنایعدستی بتوانند با سهولت بیشتری فعالیت کنند.
امکان برگزاری برنامههای فرهنگی در اماکن تاریخی
مریدی درباره استفاده از اماکن تاریخی برای برگزاری برنامههای فرهنگی نیز گفت: برگزاری برنامههای علمی، آموزشی و کارگاههای صنایعدستی در اماکن تاریخی بلامانع است، اما کسب درآمد مستقیم از این اماکن تابع ضوابط قانونی بوده و تخلف از مقررات با پیگیری دستگاههای نظارتی مواجه خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات حوزه فرش افزود: انتقال این حوزه به زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله عواملی بوده که به گفته فعالان، موجب تغییر نگاه حمایتی به نگاه درآمدزایی شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی فارس پیشنهاد کرد فعالان این حوزه مجموعههای خود را به خانه صنایعدستی تبدیل کنند تا فعالیتهای آموزشی، تولید و فروش در یک مجموعه تجمیع شده و از ظرفیتهای قانونی و معافیتهای پیشبینیشده استفاده شود.
وی با بیان اینکه شیراز ظرفیت ایجاد بیش از ۱۰۰ خانه صنایعدستی را دارد، گفت: در حال حاضر تنها ۱۱ خانه صنایعدستی در شهر فعال است و باید از این ظرفیت استفاده بیشتری شود.
تعطیلی اماکن تاریخی خارج از مناسبتهای خاص گزارش شود
مریدی بر رعایت انضباط در فعالیت اماکن تاریخی تأکید کرد و گفت: اماکن میراثی و تاریخی تنها در مناسبتهای خاص از جمله تاسوعا، عاشورا، ۲۱ رمضان و ۲۸ صفر مجاز به تعطیلی هستند و هرگونه تعطیلی بدون دلیل در سایر روزها باید از سوی تشکلها گزارش شود.
وی درباره بازارهای تاریخی نیز اظهار کرد: اگرچه مدیریت این بازارها بر عهده هیئتامناست، اما باید بازاریان را به فعالیت و باز نگه داشتن مغازهها در روزهای پنجشنبه و جمعه که از روزهای اوج حضور گردشگران است، تشویق کرد.
کل پهنه شیراز کاربری گردشگری دارد
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس در ادامه به چالشهای فعالان گردشگری با شهرداریها در زمینه تغییر کاربری و عوارض اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه هیئت دولت در سال ۱۳۸۶، کل پهنه شهر شیراز دارای کاربری گردشگری است و این موضوع باید در تعامل با شهرداریها مورد توجه قرار گیرد.
مریدی افزود: مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی و هیئت دولت در این زمینه باید مورد استناد فعالان قرار گیرد تا مشکلات مربوط به کاربری و عوارض از مسیر قانونی حلوفصل شود.
پلتفرم جامع گردشگری فارس در راه است
وی از طراحی یک پلتفرم جامع گردشگری برای استان فارس خبر داد و گفت: این سامانه در شش محور گردشگری تاریخی، فرهنگی، ورزشی، طبیعت، روستایی و سلامت طراحی شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی فارس افزود: این پلتفرم بهصورت رایگان در اختیار مردم قرار میگیرد و مسیرها، کریدورها و حدود سه هزار و ۵۰۰ اثر تاریخی استان در آن جانمایی خواهد شد تا ظرفیتهای گردشگری فارس به شکل گستردهتری در دسترس گردشگران قرار گیرد.
مریدی همچنین از راهاندازی اپلیکیشنی برای شناسنامهدار کردن و بارگذاری اطلاعات مربوط به بافتهای تاریخی خبر داد و گفت: این سامانه طی روزهای آینده رونمایی میشود و فعالان این حوزه میتوانند در تکمیل اطلاعات بافتهای تاریخی مشارکت کنند.
رویدادهای هنری باید به اقتصاد گردشگری کمک کنند
وی درباره برگزاری کنسرتها و رویدادهای هنری در اماکن تاریخی نیز اظهار کرد: رویدادهای فرهنگی و هنری باید علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، به اقتصاد گردشگری کمک کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی فارس افزود: برگزاری برنامه در اماکن تاریخی زمانی اثرگذار است که به افزایش اقامت گردشگران، تکمیل ظرفیت هتلها، رونق رستورانها و افزایش جریان گردشگری منجر شود و صرفاً برگزاری نمایشی رویدادها توجیه اقتصادی کافی ندارد.
مریدی از پیشنهاد برگزاری یک رویداد جامع ۲۰ روزه از پنجم تا بیستوپنجم مهرماه خبر داد و گفت: این بازه زمانی با مناسبتهایی همچون روز جهانی گردشگری، روز مولوی، روز حافظ و اکسپوی شیراز همزمان است و میتواند یک شوک مثبت به اقتصاد گردشگری استان وارد کند.
وی تأکید کرد: این رویداد نباید یک برنامه صرفاً دولتی باشد، بلکه انجمنها و تشکلها باید در طراحی و اجرای آن نقش اصلی را بر عهده بگیرند و ادارهکل میراثفرهنگی بیشتر در جایگاه حامی و تسهیلگر فعالیت کند.
مریدی گفت: خانه گردشگران در خیابان چمران به عنوان دبیرخانه این رویداد در نظر گرفته شده است تا مجموعههایی از جمله شهرداری، استانداری، نمایندگان، اصناف و تشکلها بتوانند در فضایی مشترک برای تحقق اهداف گردشگری استان همکاری کنند.
کاهش بروکراسی برای فعالان گردشگری و صنایعدستی
مدیرکل میراثفرهنگی فارس از راهاندازی دفتر تسهیلات یا کافهکتاب در مجموعه این ادارهکل خبر داد و گفت: کیوسکهای تخصصی در حوزههای سرمایهگذاری، گردشگری، صنایعدستی و میراث ایجاد شده تا فعالان برای تمدید مجوزها و پیگیری تسهیلات کمتر درگیر بروکراسی اداری شوند.
وی با اشاره به جذب اعتبارات ملی، استانی و مسئولیت اجتماعی برای حمایت از تشکلها و انجمنها افزود: تلاش میکنیم منابع موجود به شکل هدفمند در اختیار فعالان قرار گیرد و در زمینه تسهیلات صنایعدستی نیز برای رفع مشکلات بانکی و موانع مربوط به سامانههای وامدهنده اقدام خواهد شد.
تأکید بر توسعه گردشگری روستایی و عشایری
مریدی بر ضرورت خروج گردشگری فارس از الگوی تکبعدی تأکید کرد و گفت: برای تبدیل فارس به مقصدی پیشرو باید در کنار جاذبههای شناختهشده، ظرفیتهایی مانند گردشگری عشایری و روستایی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: هدف این است که بخشی از جریان گردشگران از مراکز شهری به سمت روستاها و مناطق بکر استان هدایت شود تا ضمن معرفی ظرفیتهای کمترشناختهشده، توزیع ثروت حاصل از گردشگری نیز عادلانهتر شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس، ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی عشایر، لباسهای محلی و تنوع قومی استان را از عناصر مهم هویت فرهنگی و جاذبههای گردشگری فارس دانست و گفت: مناطق عشایری مجموعهای از ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی را در کنار یکدیگر در اختیار دارند و میتوان از این ظرفیت برای جذب گردشگران بهره گرفت.
مریدی ابراز امیدواری کرد رویدادهای مهرماه و برنامههای پیشرو زمینه رونق دوباره مجموعههای تاریخی و فرهنگی استان از جمله موزهها، تختجمشید و پاسارگاد را فراهم کرده و جایگاه فارس و شیراز را در جذب گردشگران داخلی و خارجی تقویت کند.
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