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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

اکبری: ۳۰۰ موکب برای استقبال از زائران در خراسان‌شمالی برپا شد

اکبری: ۳۰۰ موکب برای استقبال از زائران در خراسان‌شمالی برپا شد

بجنورد- فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان‌شمالی گفت: به واسطه توفیق همجواری خراسان‌شمالی با حرم مطهر رضوی، ۳۰۰ موکب در ورودی‌های استان از سمت گلستان و سمنان راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اکبری صبح سه‌شنبه در آئین اربعین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی که در مصلای امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی به واسطه توفیق همجواری خراسان‌شمالی با حرم مطهر رضوی، در ورودی‌های خراسان‌شمالی از سمت گلستان تا سمنان، ۳۰۰ موکب در سطح استان راه‌اندازی کرد.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان‌شمالی افزود: حضور و همراهی ارزشمند مردم در آئین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی و برنامه‌های مرتبط با آن، جلوه‌ای از ارادت مردم به انقلاب اسلامی و رهبر شهید بود.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در این آیین ادامه داد: این حضور و همدلی مردم در برگزاری مراسم تشییع و برنامه‌های پس از آن، ارزشمند و قابل تقدیر است.

کد مطلب 6919959

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