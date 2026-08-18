انتخاب ۱۰ مسجد به عنوان «مساجد تراز مهدوی» در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر٬ حجتالاسلام یوسف جمالی صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح برنامهها و رویکردهای بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان بوشهر اظهار کرد: یکی از طرحهای مهم بنیاد، ورود جدی به عرصه خانه و خانواده و اجرای برنامههای مهدوی در منازل است.
وی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده در مدارس، دانشگاهها و محلات افزود: برگزاری دورههای کوتاهمدت معارف مهدویت در محلات و مساجد از دیگر برنامههایی است که در دستور کار قرار دارد و در آینده اجرایی خواهد شد.
مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان بوشهر ادامه داد: در حوزه مساجد نیز ۱۰ مسجد بهعنوان «مساجد تراز مهدوی» در نظر گرفته شده و جلسات لازم با مسئولان این مساجد برگزار شده است که امیدواریم این طرح نیز بهزودی وارد مرحله اجرا شود.
راهاندازی کتابخانه تخصصی مهدویت
حجت الاسلام جمالی، ساماندهی و احیای دعای ندبه را از دیگر موضوعات مورد تأکید نماینده ولیفقیه در استان دانست و گفت: در اکثر شهرستانهای استان، دعای ندبه محوری برگزار شده و تلاش داریم در سایر شهرستانها نیز این برنامه را دنبال کنیم تا دعای ندبه به یکی از مراسم محوری و مستمر شهرستانها تبدیل شود.
وی با اشاره به راهاندازی کتابخانه تخصصی مهدویت در استان بوشهر بیان کرد: این کتابخانه افتتاح شده است، اما لازم است منابع آن به حدی افزایش یابد که بتواند به محل رجوع دانشجویان، محققان و پژوهشگران حوزه مهدویت تبدیل شود و این موضوع نیز با جدیت پیگیری خواهد شد.
حجت الاسلام جمالی فعالسازی کانونهای مهدویت در دانشگاهها را از دیگر اولویتهای بنیاد عنوان کرد و گفت: رویکرد ما این است که برنامههای مهدوی با محوریت مردم، گروههای مردمی، مجموعههای دانشگاهی و هیئتهای مذهبی اجرا شود و بنیاد نقش حمایت، نظارت، هدایت و جهتدهی را بر عهده داشته باشد.
وی افزود: در همین راستا، توسعه کانونهای مساجد و راهاندازی و تقویت کانونهای دانشگاهی نیز در دستور کار قرار دارد.
برگزاری جشنواره پژوهشی مهدویت
مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان بوشهر همچنین به جشنواره پژوهشی مهدویت اشاره کرد و گفت: این جشنواره از سال گذشته در شهرستان جم آغاز شده و در سطح استانی و ملی برگزار میشود و بنا داریم با توسعه آن، زمینه مشارکت بیشتر پژوهشگران و علاقهمندان را فراهم کنیم.
حجت جمالی با اشاره به تفاهمنامههای بنیاد با نهادها و سازمانهای مختلف اظهار کرد: تفاهمنامههای متعددی با مجموعههای مختلف منعقد شده که پیگیری و اجرای آنها در راستای مأموریتهای تعیینشده ادامه خواهد داشت.
وی توسعه فرهنگ وقف و جذب خیرین در حوزه مهدویت را یکی از نیازهای مهم استان دانست و خاطرنشان کرد: یکی از اتفاقات خوبی که باید با جدیت دنبال شود، موضوع خیرین و واقفین مهدوی است. در استان بوشهر، موقوفهای با عنوان موقوفه امام زمان(عج) سراغ ندارم و لازم است افرادی که از توان و ظرفیت لازم برخوردارند به فراخور امکانات خود در این مسیر گام بردارند.
حجت الاسلام جمالی تصریح کرد: وقف برای امام زمان(عج) میتواند در قالبهای مختلف انجام شود و هر فردی میتواند متناسب با توان و ظرفیت خود بخشی از امکانات، زمین یا دیگر داراییهایش را در مسیر ترویج فرهنگ مهدویت قرار دهد.
نظر شما