زنگ نماز همراه با زنگ مدرسه نواخته شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، سیداحمد زرهانی، در سومین روز از سی و نهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور در ارتباط تصویری با سیونهمین اجلاس رؤسای آموزشوپرورش کشور، از اقدامات وزارت آموزشوپرورش در توجه به اقامه نماز قدردانی کرد و اظهار کرد: امیدواریم این رویکرد در سال تحصیلی پیشرو، زمینه رشد فکری و عبادی نسل جدید را فراهم کند.
وی یکی از مطالبات ستاد اقامه نماز را حضور فعال مدیران آموزشوپرورش در شوراهای اقامه نماز عنوان کرد و گفت: رؤسای آموزشوپرورش باید در سیاستگذاری و برنامهریزی برای تقویت نماز در مدارس نقش فعال داشته باشند.
آموزش فلسفه نماز و درستخوانی به دانشآموزان
زرهانی با اشاره به برخی مسائل دانشآموزان در حوزه نماز، افزود: برخی دانشآموزان فلسفه نماز را نمیدانند و همین مسئله میتواند زمینه کمتوجهی آنان به نماز را فراهم کند؛ بنابراین فلسفه نماز باید با زبان ساده برای دانشآموزان تبیین شود.
وی همچنین بر آموزش صحیح اذکار و قرائت نماز تأکید کرد و گفت: این آموزش باید در قالب تعلیمات دینی و با استفاده از ظرفیت معلمان و مربیان پرورشی انجام شود.
قائممقام ستاد اقامه نماز کشور ادامه داد: اگر دانشآموز درستخوانی نماز را بیاموزد و دستگاه تعلیم و تربیت وظیفه خود را در این زمینه بهدرستی انجام دهد، مسئولیت انتخاب او در آینده بر عهده خودش خواهد بود.
خانه، مدرسه و مسجد باید به هم پیوند بخورند
زرهانی تقویت پیوند خانه، مدرسه و مسجد را از اقدامات مهم تربیتی دانست و گفت: این طرح که در امور تربیتی آموزشوپرورش آغاز شده، باید استمرار پیدا کند.
وی با اشاره به آمار ارائهشده درباره اقامه نماز در مدارس، اظهار کرد: بر اساس آمار موجود، در حدود ۶۵ هزار مدرسه نماز اقامه میشود و حدود ۱۰ هزار مدرسه نیز با مساجد ارتباط دارند که میتوان این ارتباط را گسترش داد.
تشویق دانشآموزان نمازگزار تقویت شود
قائممقام ستاد اقامه نماز کشور با تأکید بر ضرورت تشویق نوجوانان نمازگزار، گفت: این تشویق باید از خانواده آغاز شود و در مدرسه و سپس در سطح شهرستان و استان با مشارکت مدیران، فرمانداران، ائمه جمعه و مسئولان آموزشوپرورش ادامه پیدا کند.
زرهانی افزود: اهدای لوح تقدیر، برگزاری اردوهای ویژه فعالان نماز و اعطای هدایا و جوایز میتواند از جمله شیوههای تشویق دانشآموزان باشد.
مدیران در صف نماز دانشآموزان حضور پیدا کنند
قائممقام ستاد اقامه نماز کشور همچنین از مدیران و مسئولان خواست با حضور در صف نماز جماعت دانشآموزان، آنان را مورد تشویق قرار دهند و گفت: حمایت و تشویق دانشآموزان در دوران کودکی و نوجوانی میتواند زمینه حضور باانگیزهتر آنان در مسجد و نماز جماعت در سالهای آینده را فراهم کند.
زرهانی در پایان ابراز امیدواری کرد: با آغاز سال تحصیلی جدید، زنگ مدرسه و زنگ اقامه نماز با هم نواخته شود و سالی سرشار از معنویت برای آیندهسازان انقلاب اسلامی رقم بخورد.
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