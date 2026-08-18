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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

کاظمی: تعطیلی مدارس نباید رویه شود

کاظمی: تعطیلی مدارس نباید رویه شود

وزیر آموزش و پرورش گفت: تعطیلی مدارس نباید به یک رویه تبدیل شود، چرا که خسارت وارد شده به نظام تعلیم و تربیت از این ناحیه جبران‌ناپذیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی، روز سه‌شنبه بیست‌وهفتم مردادماه در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور با خیرمقدم به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، اظهار کرد: حضور شخصیت فرهیخته، فرزانه، معلم، دانشمند و دولتمردی که مدال افتخار تأیید و تمجید رهبر شهیدمان را بر سینه دارند، افتخار بزرگی برای دولت چهاردهم است و حضور ایشان در دولت مایه فخر و مباهات است.

وزیر آموزش و پرورش هفته دولت را نیز به معاون اول رئیس‌جمهور تبریک گفت و افزود: از این‌که دعوت معلمان را پذیرفتید و در هر زمان که ما مسئله و مشکلی داشتیم، بسیار متواضعانه و جدی دستور دادید و موضوعات را پیگیری کردید، تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به شرایط کشور و آغاز سال تحصیلی، گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی و در هفته دولت که میراث شهیدان رجایی و باهنر است، خصوصاً در ایامی که کشور شرایط بسیار سختی دارد و دشمنان تمام تلاش خود را کرده‌اند تا در خدمت‌رسانی دولت در بخش‌های مختلف اخلال ایجاد کنند، گرد هم آمده‌ایم تا برای یک خدمت‌رسانی شایسته، باکرامت، ارزشمند، درست و دقیق پیمان ببندیم.

کاظمی ادامه داد: امروز روز چهلم تدفین رهبر شهید و قائد شهید است و یاد ایشان، همه شهدا و دولتمردان شهید را گرامی می‌داریم.

وی با اشاره به عملکرد آموزش و پرورش در ایام جنگ، گفت: معلمان در ایام جنگ ، آموزش را لحظه‌ای تعطیل نکردند و در سه سناریو «مدرسه مجازی «شاد»، مدرسه تلویزیونی ایران و بسته‌های آفلاین برای بچه‌های مناطق محروم، آموزش را استمرار دادیم.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: حرکت‌های جهادی معلمان در خانه، خیابان و مدرسه انجام شد و تمام امکانات را در خدمت میدان قرار دادیم. بیش از ۸ هزار واحد آموزشی و اماکن آموزشی را در اختیار دستگاه‌ها، هلال احمر، آسیب‌دیدگان و دستگاه‌هایی که نیاز داشتند قرار دادیم.

وی مهم‌ترین نتیجه این اقدامات را پایان مقتدرانه سال تحصیلی دانست و افزود: سال تحصیلی را با اقتدار به پایان بردیم و اگر این اتفاق رخ نمی‌داد، امروز با مشکلات بزرگی در سطح کشور، از تعویق کنکور گرفته تا تعویق آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها، مواجه بودیم.

اجرای سیاست‌های عدالت و کیفیت در آموزش و پرورش

کاظمی با بیان این‌که جامعه بزرگ تعلیم و تربیت کشور در سال گذشته دو سیاست عمده «عدالت» و «کیفیت» را دنبال کرد، اظهار کرد: در راستای هر کدام از این سیاست‌ها، به مدد اولویت اول دولت، دستاوردهای بزرگ و عظیمی رقم خورد.

وی با اشاره به حمایت‌های دکتر عارف، گفت: نمونه این حمایت‌ها، اقدامات شخص جناب‌عالی در تدوین بهترین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و به‌روزرسانی ۴۰ مورد پرداخت در آموزش و پرورش است که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران سابقه ندارد.

وزیر آموزش و پرورش در آستانه هفته دولت از ساخت نزدیک به ۲ هزار و ۴۰۰ فضای آموزشی خبر داد و گفت: ۲ هزار و ۴۰۰ فضای آموزشی در سال گذشته ساخته شد و نزدیک به ۲۴ هزار کلاس درس نیز ایجاد شد.

کاظمی ادامه داد: نهضت توسعه عدالت آموزشی و استانداردسازی ۵۰ هزار کلاس درس و بهسازی بیش از ۱۵۰ هزار کلاس درس و تجهیز کلاس‌های درس به فناوری‌های روز از دیگر اقدامات انجام‌شده است.

وی تأکید کرد: همه این اقدامات در شرایطی انجام شده که کشور بدترین شرایط خود را تجربه می‌کند و سخت‌ترین شرایط مالی را دارد. این دستاوردها در شرایط عادی به دست نیامده است.

موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در المپیادهای جهانی

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در المپیادهای جهانی، گفت: بچه‌های المپیاد ما امسال گل کاشتند و هنوز تعدادی از المپیادها باقی مانده است. این موفقیت‌ها ثمره حضور متواضعانه دکتر عارف در باشگاه دانش‌پژوهان جوان است.

وی درباره المپیاد هوش مصنوعی، اظهار کرد: دانش‌آموزان ما برای اولین بار در المپیاد هوش مصنوعی مدال طلا، نقره و برنز به دست آوردند و مقام اول دنیا را کسب کردند.

در المپیاد جغرافیا نیز برای اولین بار مدال به دست آوردیم و نسبت به سال گذشته، تا همین الان ۱۳ مدال طلا کسب کرده‌ایم؛ در حالی که سال گذشته در مجموع همه المپیادها ۱۱ مدال طلا داشتیم.

افزایش پوشش تحصیلی و توسعه مدارس شبانه‌روزی و هنرستان‌ها

وزیر آموزش و پرورش در ادامه به دیگر دستاوردهای این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ پوشش تحصیلی، کاهش نرخ بازماندگی از تحصیل، افزایش برخورداری و دسترسی، توسعه ۱۳۰۰ مدرسه شبانه‌روزی، استفاده از بهترین تدریس‌های مدرسه ماندگار البرز، توسعه هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و توسعه مدارس شبانه‌روزی و مدارس عشایری از جمله اقدامات انجام‌شده است.

وی افزود: توسعه هنرستان‌ها در حوزه عشایر و از همه مهم‌تر تصویب آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان و ارتقای معلمان در دولت و پرداخت‌هایی که صورت گرفت، از دیگر اقدامات مهم است.

آموزش هوش مصنوعی به نزدیک به ۴ میلیون دانش‌آموز

کاظمی توانمندسازی معلمان را نیز یکی از مهم‌ترین برنامه‌های آموزش و پرورش عنوان کرد و درباره اقدامات این وزارتخانه در حوزه فناوری، گفت: در همین شرایط سخت، نزدیک به ۴ میلیون دانش‌آموز تحت آموزش هوش مصنوعی قرار گرفتند. طرح ایران دیجیتال، کدنویسی، برنامه‌نویسی و توجه به هوش مصنوعی از برنامه‌های مهم آموزش و پرورش بود.

وی همچنین از آموزش ۲۵۰ هزار معلم در این حوزه خبر داد و گفت: نتیجه این اقدامات، حضور دانش‌آموزان در رویدادها و درس‌های بین‌المللی و کسب دستاوردهای ارزشمند بود.

۳ چالش مهم آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که دولت اقدامات زیادی برای آموزش و پرورش انجام داده است، به برخی چالش‌های باقی‌مانده اشاره کرد.

کاظمی گفت: موضوع دانشگاه فرهنگیان یکی از مسائل مهم است و همان‌طور که دکتر عارف اشاره کردند، هنوز کار زیادی دارد.

وزیر آموزش و پرورش یکی دیگر از دغدغه‌های جدی خود را تعطیلی مدارس عنوان کرد و گفت: موضوعی که ما را رنج می‌دهد، تعطیلی مدارس است. در هیچ جا دنیا مدارس را به راحتی تعطیل نمی کنند.

وی خطاب به عارف، افزود: اجازه بدهید گزارشی در دولت ارائه کنم تا بگویم آموزش و پرورش باید آخرین دستگاهی باشد که در شرایط خاص کشور تعطیل می‌شود.

وی با اشاره به شرایط سخت کشورهای مختلف برای تداوم آموزش، گفت: ما باید آموزش بدهیم که دانش‌آموزان ببینند در دنیا، در سرمای چند درجه و در برف چندمتری، با وجود ناترازی‌ها، دانش آموزان به مدرسه می‌روند و درس می‌خوانند و در کنار آموزش، سبک زندگی و زندگی را یاد می‌گیرند.

وی افزود: ما باید زیست جنگی را به بچه‌ها یاد بدهیم و شجاعت را باید زیر بمباران یاد بگیرند.

کاظمی خاطر نشان کرد: نباید بگذاریم نظام تعلیم و تربیت از این ناحیه آسیب ببیند زیرا خسارتش جبران‌ناپذیر است.

دغدغه رفع شکاف معیشتی معلمان

کاظمی همچنین به مسئله معیشت معلمان اشاره کرد و گفت: یکی از مسائلی که این روزها خیلی مطرح است و موضوع شکاف معیشتی معلمان است که به‌شدت آزرده‌کننده است.

وی خطاب به عارف، افزود: می‌دانم شما هم دغدغه دارید و همیشه دنبال این موضوع هستید و محدودیت‌های جامعه معلمان را می‌دانم، اما ان‌شاءالله این مسئله نیز حل شود.

کاظمی گفت: چالش فضا حل شده، چالش استانداردسازی تجهیزات در حال رفع است و اعتبارات ما ۶۷ درصد افزایش پیدا کرده است؛ در حالی که اعتبارات همه دستگاه‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: پرداخت‌های معلمان به‌روز شده و کارهای خیلی خوبی انجام شده است. سرانه‌ها نیز افزایش قابل توجهی داشته و بودجه دانشگاه فرهنگیان نزدیک به ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

کد مطلب 6919954
زهرا ناری

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    نظرات

    • علی IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      2 1
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      باسلام این مورد کوتاهی خود اموزش پرورش است آیا در این مورد جز آموزش وپرورش کسی دخیل یا مسئول است
    • ناشناس IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      1 0
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      ۷ ماهه بچه ها ریخته اند توی کوچه نه درسی نه مدرسه ای نه آموزشی لطفا مدارس حضوری شود این بچه ها آینده سازان ایران عزیز هستند ایرانی که تا به حالا با همین آینده سازان سر بلند بوده است

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