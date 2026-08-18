کاظمی: تعطیلی مدارس نباید رویه شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی، روز سهشنبه بیستوهفتم مردادماه در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور با خیرمقدم به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، اظهار کرد: حضور شخصیت فرهیخته، فرزانه، معلم، دانشمند و دولتمردی که مدال افتخار تأیید و تمجید رهبر شهیدمان را بر سینه دارند، افتخار بزرگی برای دولت چهاردهم است و حضور ایشان در دولت مایه فخر و مباهات است.
وزیر آموزش و پرورش هفته دولت را نیز به معاون اول رئیسجمهور تبریک گفت و افزود: از اینکه دعوت معلمان را پذیرفتید و در هر زمان که ما مسئله و مشکلی داشتیم، بسیار متواضعانه و جدی دستور دادید و موضوعات را پیگیری کردید، تشکر میکنم.
وی با اشاره به شرایط کشور و آغاز سال تحصیلی، گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی و در هفته دولت که میراث شهیدان رجایی و باهنر است، خصوصاً در ایامی که کشور شرایط بسیار سختی دارد و دشمنان تمام تلاش خود را کردهاند تا در خدمترسانی دولت در بخشهای مختلف اخلال ایجاد کنند، گرد هم آمدهایم تا برای یک خدمترسانی شایسته، باکرامت، ارزشمند، درست و دقیق پیمان ببندیم.
کاظمی ادامه داد: امروز روز چهلم تدفین رهبر شهید و قائد شهید است و یاد ایشان، همه شهدا و دولتمردان شهید را گرامی میداریم.
وی با اشاره به عملکرد آموزش و پرورش در ایام جنگ، گفت: معلمان در ایام جنگ ، آموزش را لحظهای تعطیل نکردند و در سه سناریو «مدرسه مجازی «شاد»، مدرسه تلویزیونی ایران و بستههای آفلاین برای بچههای مناطق محروم، آموزش را استمرار دادیم.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: حرکتهای جهادی معلمان در خانه، خیابان و مدرسه انجام شد و تمام امکانات را در خدمت میدان قرار دادیم. بیش از ۸ هزار واحد آموزشی و اماکن آموزشی را در اختیار دستگاهها، هلال احمر، آسیبدیدگان و دستگاههایی که نیاز داشتند قرار دادیم.
وی مهمترین نتیجه این اقدامات را پایان مقتدرانه سال تحصیلی دانست و افزود: سال تحصیلی را با اقتدار به پایان بردیم و اگر این اتفاق رخ نمیداد، امروز با مشکلات بزرگی در سطح کشور، از تعویق کنکور گرفته تا تعویق آغاز سال تحصیلی دانشگاهها، مواجه بودیم.
اجرای سیاستهای عدالت و کیفیت در آموزش و پرورش
کاظمی با بیان اینکه جامعه بزرگ تعلیم و تربیت کشور در سال گذشته دو سیاست عمده «عدالت» و «کیفیت» را دنبال کرد، اظهار کرد: در راستای هر کدام از این سیاستها، به مدد اولویت اول دولت، دستاوردهای بزرگ و عظیمی رقم خورد.
وی با اشاره به حمایتهای دکتر عارف، گفت: نمونه این حمایتها، اقدامات شخص جنابعالی در تدوین بهترین آییننامهها و دستورالعملها و بهروزرسانی ۴۰ مورد پرداخت در آموزش و پرورش است که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران سابقه ندارد.
وزیر آموزش و پرورش در آستانه هفته دولت از ساخت نزدیک به ۲ هزار و ۴۰۰ فضای آموزشی خبر داد و گفت: ۲ هزار و ۴۰۰ فضای آموزشی در سال گذشته ساخته شد و نزدیک به ۲۴ هزار کلاس درس نیز ایجاد شد.
کاظمی ادامه داد: نهضت توسعه عدالت آموزشی و استانداردسازی ۵۰ هزار کلاس درس و بهسازی بیش از ۱۵۰ هزار کلاس درس و تجهیز کلاسهای درس به فناوریهای روز از دیگر اقدامات انجامشده است.
وی تأکید کرد: همه این اقدامات در شرایطی انجام شده که کشور بدترین شرایط خود را تجربه میکند و سختترین شرایط مالی را دارد. این دستاوردها در شرایط عادی به دست نیامده است.
موفقیت دانشآموزان ایرانی در المپیادهای جهانی
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به موفقیت دانشآموزان ایرانی در المپیادهای جهانی، گفت: بچههای المپیاد ما امسال گل کاشتند و هنوز تعدادی از المپیادها باقی مانده است. این موفقیتها ثمره حضور متواضعانه دکتر عارف در باشگاه دانشپژوهان جوان است.
وی درباره المپیاد هوش مصنوعی، اظهار کرد: دانشآموزان ما برای اولین بار در المپیاد هوش مصنوعی مدال طلا، نقره و برنز به دست آوردند و مقام اول دنیا را کسب کردند.
در المپیاد جغرافیا نیز برای اولین بار مدال به دست آوردیم و نسبت به سال گذشته، تا همین الان ۱۳ مدال طلا کسب کردهایم؛ در حالی که سال گذشته در مجموع همه المپیادها ۱۱ مدال طلا داشتیم.
افزایش پوشش تحصیلی و توسعه مدارس شبانهروزی و هنرستانها
وزیر آموزش و پرورش در ادامه به دیگر دستاوردهای این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ پوشش تحصیلی، کاهش نرخ بازماندگی از تحصیل، افزایش برخورداری و دسترسی، توسعه ۱۳۰۰ مدرسه شبانهروزی، استفاده از بهترین تدریسهای مدرسه ماندگار البرز، توسعه هنرستانهای فنی و حرفهای و توسعه مدارس شبانهروزی و مدارس عشایری از جمله اقدامات انجامشده است.
وی افزود: توسعه هنرستانها در حوزه عشایر و از همه مهمتر تصویب آییننامه رتبهبندی معلمان و ارتقای معلمان در دولت و پرداختهایی که صورت گرفت، از دیگر اقدامات مهم است.
آموزش هوش مصنوعی به نزدیک به ۴ میلیون دانشآموز
کاظمی توانمندسازی معلمان را نیز یکی از مهمترین برنامههای آموزش و پرورش عنوان کرد و درباره اقدامات این وزارتخانه در حوزه فناوری، گفت: در همین شرایط سخت، نزدیک به ۴ میلیون دانشآموز تحت آموزش هوش مصنوعی قرار گرفتند. طرح ایران دیجیتال، کدنویسی، برنامهنویسی و توجه به هوش مصنوعی از برنامههای مهم آموزش و پرورش بود.
وی همچنین از آموزش ۲۵۰ هزار معلم در این حوزه خبر داد و گفت: نتیجه این اقدامات، حضور دانشآموزان در رویدادها و درسهای بینالمللی و کسب دستاوردهای ارزشمند بود.
۳ چالش مهم آموزش و پرورش
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دولت اقدامات زیادی برای آموزش و پرورش انجام داده است، به برخی چالشهای باقیمانده اشاره کرد.
کاظمی گفت: موضوع دانشگاه فرهنگیان یکی از مسائل مهم است و همانطور که دکتر عارف اشاره کردند، هنوز کار زیادی دارد.
وزیر آموزش و پرورش یکی دیگر از دغدغههای جدی خود را تعطیلی مدارس عنوان کرد و گفت: موضوعی که ما را رنج میدهد، تعطیلی مدارس است. در هیچ جا دنیا مدارس را به راحتی تعطیل نمی کنند.
وی خطاب به عارف، افزود: اجازه بدهید گزارشی در دولت ارائه کنم تا بگویم آموزش و پرورش باید آخرین دستگاهی باشد که در شرایط خاص کشور تعطیل میشود.
وی با اشاره به شرایط سخت کشورهای مختلف برای تداوم آموزش، گفت: ما باید آموزش بدهیم که دانشآموزان ببینند در دنیا، در سرمای چند درجه و در برف چندمتری، با وجود ناترازیها، دانش آموزان به مدرسه میروند و درس میخوانند و در کنار آموزش، سبک زندگی و زندگی را یاد میگیرند.
وی افزود: ما باید زیست جنگی را به بچهها یاد بدهیم و شجاعت را باید زیر بمباران یاد بگیرند.
کاظمی خاطر نشان کرد: نباید بگذاریم نظام تعلیم و تربیت از این ناحیه آسیب ببیند زیرا خسارتش جبرانناپذیر است.
دغدغه رفع شکاف معیشتی معلمان
کاظمی همچنین به مسئله معیشت معلمان اشاره کرد و گفت: یکی از مسائلی که این روزها خیلی مطرح است و موضوع شکاف معیشتی معلمان است که بهشدت آزردهکننده است.
وی خطاب به عارف، افزود: میدانم شما هم دغدغه دارید و همیشه دنبال این موضوع هستید و محدودیتهای جامعه معلمان را میدانم، اما انشاءالله این مسئله نیز حل شود.
کاظمی گفت: چالش فضا حل شده، چالش استانداردسازی تجهیزات در حال رفع است و اعتبارات ما ۶۷ درصد افزایش پیدا کرده است؛ در حالی که اعتبارات همه دستگاهها ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته است.
وی گفت: پرداختهای معلمان بهروز شده و کارهای خیلی خوبی انجام شده است. سرانهها نیز افزایش قابل توجهی داشته و بودجه دانشگاه فرهنگیان نزدیک به ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
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