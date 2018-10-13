به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه شنبه در شورای پدافند غیرعامل لرستان با اشاره به اینکه نامگذاری یک هفته به عنوان هفته پدافند غیرعامل نمادین است تا تمرکز کنیم برای اینکه بیشتر موضوع را بفهمیم و کارهای انجام شده را به مردم ارائه کنیم، اظهار داشت: مدیران دستگاه های اجرایی باید در این هفته کارهای انجام شده در حوزه پدافند غیرعامل را برای مردم در رسانه های مختلف توضیح دهند، از طریق برگزاری همایش ها و جلسات باید مطالب را به اقشار مختلف ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه ما هنوز هم در مجزا کردن مباحث بحران، پیشگیری از بحران و پدافند غیرعامل دچار مشکل هستیم، مثل بحث اقتصاد مقاومتی که خیلی ها در کشور اصل آن را نفهمیدند، اسم کارهای جاری را می گذاریم اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: برخی موضوعات خیلی خوب فهم نشده است؛ اینکه تمایز ها کجاست و فصل مشترک ها کجاست.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه خیلی از بحث های مطرح شده در جلسه به پیشگیری و مقابله بیشتر می خورد تا پدافند غیرعامل افزود: پدافند غیرعامل بیشتر به شبکه های جایگزین برمی گردد، اینکه در یک شرایطی برای برگشت به حالت اول مشکلی ایجاد نشود.

خادمی با اشاره به اینکه طرح جامع پدافند غیرعامل که ۵۰ درصد اعتبار آن استانی و ۵۰ درصد اعتبار آن از منابع ملی است را تهیه کرده ایم، گفت: امیدواریم این طرح به سطح پروژه برسد تا چندین پروژه را در قالب آن اعمال کنیم.