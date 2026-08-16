https://mehrnews.com/x3cPzT ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۱ کد مطلب 6918647 استانها گیلان استانها گیلان ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۱ صد و شصت و نهمین شب اجتماع مردم شفت در میدان شفت- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم شفت در صد و شصت و نهمین اجتماع شبانه را مشاهده می کنید. دریافت 8 MB ویدئو: قائم پورباقر کد مطلب 6918647 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و شصت و هشتمین شب تجمعات شبانه مردم شفت یکصد و هفتاد و سومین شب از اجتماعات شبانه مردم شفت ۱۴۹ شب ایستادگی مردم شفت در میدان نمایش اقتدار و ایستادگی مردم سلماس در حمایت از وطن قرار شبانه شفتیها همزمان با شب دوم محرم قرار شبانه شفتی ها همزمان با شب اول ماه محرم برچسبها شفت تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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