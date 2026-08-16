  1. استانها
  2. گیلان
۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۱

صد و شصت و نهمین شب اجتماع مردم شفت در میدان

صد و شصت و نهمین شب اجتماع مردم شفت در میدان

شفت- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم شفت در صد و شصت و نهمین اجتماع شبانه را مشاهده می کنید.

دریافت 8 MB

ویدئو: قائم پورباقر

کد مطلب 6918647

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه