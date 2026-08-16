https://mehrnews.com/x3cPzP ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۸ کد مطلب 6918643 استانها گیلان استانها گیلان ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۸ یکصد و شصت و نهمین قرار شبانه مردم رشت در میدان رشت- در این ویدئو یکصد و شصت و نهمین قرار شبانه مردم رشت در میدان شهدای ذهاب را مشاهده می کنید. دریافت 17 MB کد مطلب 6918643 کپی شد مطالب مرتبط تجمع شبانه رشتی ها به یاد ۱۶۸ شهید دانش آموز میناب نمایش اقتدار و ایستادگی مردم سلماس در حمایت از وطن صد و هفتادمین قرار شبانه مردم رشت در میدان حماسه مردم رشت در میدان به شب صد و شصت و هفتم رسید موج صد و هفتاد و یکم تجمع مردم رشت در میدان تجمع مردم رشت در صد و شصت و ششمین شب مقاومت قرار صد و هفتاد و دوم مردم رشت در میدان اجتماع مردم رشت در صد و شصت و چهارمین قرار شبانه برگزاری رقابت جذاب میدان یار با حضور بانوان رشتی در تجمع شبانه برچسبها رشت تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
نظر شما