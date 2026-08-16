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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۸

یکصد و شصت و نهمین قرار شبانه مردم رشت در میدان

یکصد و شصت و نهمین قرار شبانه مردم رشت در میدان

رشت- در این ویدئو یکصد و شصت و نهمین قرار شبانه مردم رشت در میدان شهدای ذهاب را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6918643

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