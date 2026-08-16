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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۰

طنین «الله اکبر» در اجتماع شبانه قروه

طنین «الله اکبر» در اجتماع شبانه قروه

قروه- مردم شهر قروه با حضور در اجتماع شبانه ندای «الله اکبر» را طنین‌انداز کردند.

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کد مطلب 6918646

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