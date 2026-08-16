https://mehrnews.com/x3cPzS ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۰ کد مطلب 6918646 استانها کردستان استانها کردستان ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۰ طنین «الله اکبر» در اجتماع شبانه قروه قروه- مردم شهر قروه با حضور در اجتماع شبانه ندای «الله اکبر» را طنینانداز کردند. دریافت 14 MB کد مطلب 6918646 کپی شد مطالب مرتبط روایت مهر از صد و شصت و نهمین حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در خیابان «لبیک سید مجتبی» در قروه طنینانداز شد صد و شصت و نهمین حماسه حضور مردم مبعوث شده در لاهیجان میدانداری مردم دیار گروس در اجتماع شبانه برچسبها شهرستان قروه تجمع مردمی استان کردستان
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