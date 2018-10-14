فرمانده سپاه قم معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمد تقی شاه‌چراغی طی مراسمی با حضور سردار حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران، علما و اساتید حوزه علمیه قم و مسئولان استان به عنوان فرمانده سپاه استان قم معرفی شد.

در این مراسم، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه، آیت الله سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) و امام جمعه قم، سید مهدی صادقی استاندار قم، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور و احمد امیرآبادی فراهانی نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، آیت الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری و جمعی از بسیجیان و فرماندهان دوران دفاع مقدس حضور داشتند.

همچنین در این مراسم از زحمات و تلاش‌های سردار غلامرضا احمدی در دوران فرماندهی سپاه استان قم تجلیل به عمل آمد.

ایران اسلامی در اوج اقتدار قرار دارد

جانشین فرمانده سپاه پاسداران در این مراسم، طی سخنانی فریادهای دشمنان را نشانه شکست آنان در مقابل نظام اسلامی دانست و گفت: دشمنان تا کنون سیلی‌های بزرگی از انقلاب اسلامی ایران خورده است و بدانند همچنان با قدرت ایستاده‌ایم و هرگز از آرمان‌های خود عقب نشینی نخواهیم کرد و ترسی از دشمنان نداریم.

سردار سلامی به تحقیر کشورهای متحد آمریکا توسط این کشور اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی ایران باعث شد تا آمریکا و نظام سلطه در جهان دشمنان زیادی داشته باشند و فقط با ایران اسلامی مواجه نباشند و شاهد اتحاد جهان علیه آمریکا و مستکبران هستیم.

وی با بیان اینکه مردم مظلوم یمن با کمترین امکانات با الهام از معیارهای انقلاب اسلامی ایران مقابل وهابیون سعودی ایستاده‌اند، گفت: ایران اسلامی در اوج اقتدار قرار دارد و دشمنان می‌دانند بدون حضور ایران حل مشکلات سیاسی و امنیتی منطقه امکان‌پذیر نیست.

تقدیر از تلاش‌های سردار احمدی

نماینده ولی‌فقیه در سپاه استان قم نیز در این مراسم طی سخنانی با بیان اینکه مستکبران برای نابودی و شکست نظام اسلامی از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند، گفت: باتوجه به اقتدار و ایمان نیروهای مسلح و ایمان مردم، دشمنان این آرزوی خود را به گور خواهند برد.

حجت‌الاسلام‌ سید حسن اکبری همچنین با تقدیر از تلاش‌های سردار احمدی در سپاه قم، گفت: ایشان یکی از فرماندهان دلسوز و شجاع بود که امیدواریم در هر جایگاهی که قرا بگیرد در خدمت به نظام اسلامی موفق باشد.