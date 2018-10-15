سررسید زمان دریافت وام مسکن یکم، علت افزایش تعداد تسهیلات اعطایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، محمد حسن مرادی در پاسخ به این سوال که چرا به رغم کاهش قابل توجه حجم معاملات مسکن در سال جاری نسبت به سال قبل، حجم پرداخت تسهیلات خرید مسکن در آمارهای ارایه شده از سوی بانک عامل بخش مسکن روند صعودی دارد، گفت: روند رشد یا افت این دو مقوله هیچ ارتباطی به هم ندارد.
وی توضیح داد: اگر چه در دوره رونق و همزمان با افزایش تقاضا برای خرید مسکن در بازار معاملات آپارتمانهای مسکونی تقاضا برای دریافت تسهیلات و در نتیجه تعداد تسهیلات پرداختی به متقاضیان مسکن افزایش مییابد اما کاهش حجم معاملات خرید مسکن در بازار ملک هیچگاه الزاما به معنای کاهش پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان نبوده است.
به گفته وی در دوره رونق معاملات مسکن به واسطه افزایش تقاضا برای خرید مسکن تقاضا برای دریافت تسهیلات نیز افزایش پیدا میکند اما در سال جاری که حجم معاملات مسکن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل روند نزولی را تجربه کرد، باز هم حجم پرداخت تسهیلات از سوی بانک مذکور به متقاضیان روندی صعودی داشت که چند دلیل مهم برای این موضوع میتوان ذکر کرد.
مرادی گفت: اولین و مهمترین دلیلی که در این رابطه میتوان به آن اشاره کرد این است که اگرچه حجم و تعداد معاملات خرید مسکن در ماههای اخیر کاهش یافته، اما به دلیل افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید در بازار ملک بر تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات افزوده شده است؛ به این ترتیب مشاهده میشود که به رغم افت تعداد معاملات مسکن در سال جاری، روند پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان صعودی بوده است.
وی افزود: علاوه بر این یکی دیگر از دلایل صعودی بودن روند پرداخت تسهیلات مسکن به متقاضیان، سررسید موعد دریافت تسهیلات خانهاولیها و متقاضیان خرید واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده از محل صندوق پسانداز مسکن یکم است.
مرادی توضیح داد: روند ثبت نام در صندوق پسانداز مسکن یکم از سوی خانهاولیها و متقاضیان خرید مسکن در بافتهای فرسوده از زمان راهاندازی این صندوق تا کنون روندی صعودی بوده است و بدیهی است با اتمام دوره سپردهگذاری برای برخی از سپردهگذاران، در هر سال تعداد بیشتری از متقاضیان نسبت به سال قبل مشمول دریافت تسهیلات از محل این صندوق میشوند؛ همین موضوع سبب شده است در سال ۹۷ در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ تعداد خانهاولیهای مجهز به تسهیلات خرید مسکن یکم افزایش یابد و این موضوع یکی از دلایل مهم رشد تعداد تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان در سال جاری در مقایسه با سال گذشته است.
وی تاکید کرد: با این توضیح مشخص میشود که لزوما هیچ دلیلی وجود ندارد که روند پرداخت تسهیلات خرید مسکن و روند معاملات مسکن در بازار از یکدیگر به صورت مستقیم تبعیت کنند.
خاطرنشان می شود بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در شهریور سال ۱۳۹۷ به ۱۰.۳ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۳.۹ و ۳۳.۵ درصد کاهش نشان می دهد. این در حالی است که تعداد تسهیلات خرید مسکن پرداخت شده از سوی بانک عامل بخش مسکن در شهریور ماه امسال در مقایسه با شهریور سال گذشته افزایش یافت.
همچنین در ۶ ماه اول امسال، حجم پرداخت تسهیلات خرید مسکن توسط این بانک به لحاظ تعداد (فقره تسهیلات) با رشد ۶۳ درصدی مواجه شد که این میزان رشد پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید مسکن طی سال های اخیر بی سابقه بوده است.
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