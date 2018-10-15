بانوان فوتبالیست عطش یادگیری دارند/ برای موفقیت باید سخت کار کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدی، سرمربی سابق تیم پرسپولیس به عنوان مشاور فنی تیم های ملی فوتبال بانوان معرفی شد. تیم ملی فوتبال بانوان در گروه B مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۲۰، آبان ماه در گام نخست مسابقات، با تیم‌های هنگ کنگ، امارات، ماکائو و لبنان همگروه است.

حسین عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حضورش به عنوان مشاور فنی در کنار تیم ملی فوتبال بانوان گفت: احساس نیاز باعث شد به عنوان مشاور فنی در کنار تیم ملی فوتبال بانوان حاضر شوم. احساس کردم بازیکنان نیاز دارند تا یک پله بالاتر از جایگاهی که قرار دارند در مجامع بین المللی قرار گیرند.

سرمربی پیشین پرسپولیس اظهار کرد: احساس کردم عطش و سرعت یادگیری در بانوان زیاد است. اگر زمان بیش‌تری در اختیار داشتیم و این اتفاق زودتر رخ می‌داد سطح یادگیری بالاتر بود. استعدادهای خوبی در تیم ملی بانوان وجود دارد که قدرت یادگیری و نکته سنجی خوبی دارند. تیم ملی فوتبال بانوان می‌تواند سریع پیشرفت و از مرحله مقدماتی صعود کند. هرچه امکانات بیش‌تر و مسائل فنی بهتر، شرایط بهبود و نتایج بهتری کسب خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که شانس صعود تیم ملی از مرحله گروهی مسابقات را چطور ارزیابی می‌کند؟ گفت: صعود از مرحله گروهی بستگی به زمان باقیمانده و اطلاعات دارد. نمی‌توانیم همه اطلاعات را با آمپول به تیم تزریق کنیم بلکه باید سرعت یادگیری را افزایش دهیم تا در چند جنبه فیزیکی، جسمی، روانی و اجتماعی قدرت یادگیری را بیش‌تر کنیم. شانس صعود در همه رده‌های سنی وجود دارد. همانطور که تیم زیر ۱۶ سال از گروه خود صعود کرد و هفته آینده بازی سختی در پیش دارد. فکر می‌کنم ۸۰-۹۰ درصد شانس عبور از این مرحله سخت را نیز دارد. تیم بزرگسالان نیز آبان ماه باید از مسیر سخت عبور کند. باید دید چه اتفاقی رخ می‌دهد، در بازی فوتبال هر تیمی که بهتر تمرین کند و آماده تر باشد مطمئنا شانس بیش‌تری برای صعود دارد.

عبدی افزود: تیم بانوان چیزی از تیم‌های کشورهای اطراف کم‌تر ندارد و به راحتی می‌تواند پرچم کشور را در میادین بین المللی بالا ببرد به شرطی که بتوانیم امکانات را در اختیار تیم ملی قرار دهیم و اطلاعات صحیح را ارائه دهیم. در سطح آسیا شانس زیادی برای بانوان وجود دارد که افتخار آفرینی کنند و از دو جهت پیروز شویم، کشورهای معدودی وجود دارند که بازیکنان در آن با حجاب بازی کنند و تیم ملی با کسب موفقیت نشان می‌دهد حجاب محدودیت نیست.

مشاور فنی تیم ملی فوتبال بانوان درباره امکانات این تیم هم گفت: تا به امروز فدراسیون امکانات فوق العاده‌ای در اختیار تیم ملی قرار داده و اگر همین روند ادامه دار باشد پیشرفت چشم گیری را در بخش بانوان شاهد خواهیم بود. امیدوارم شرایط به خوبی پیش برود و ملی پوشان پیشرفت کنند.