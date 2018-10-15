به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش در نشست خبری پیش از بازی دوستانه فردا (سه شنبه) تیم ملی فوتبال ایران و بولیوی در ورزشگاه آزادی گفت: بخاطر تاخیری که در نشست داشتم معذرت می خواهم. چون برای بازی فردا جلسه هماهنگی داشتیم. حالا همه دلیل حضورمان در اینجا را می دانیم.

امیدوارم هواداران بیایند

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: اینجاییم تا به تیم ملی بابت بازی با بولیوی ارزش بدهیم. مطمئنا بازی خوبی با تیم خوب بولیوی داریم. آنها دو بازیکن به اسم واکوس و بانوس دارن که کیفیت خوبی دارند. امیدوارم شرایط خیلی خوبی پیش روی تیم ملی باشد. خیلی امیدوارم هواداران به ورزشگاه بیایند.

باید راهکار مناسب داشته باشیم

کی روش درباره احتمال تغییر در تاکتیک تیم ملی برای بازی های جام ملت های آسیا اظهار داشت: در حال حاضر تغییرات بزرگی در مورد تاکتیک نخواهیم داشتیم. الان وقتش نیست تغییرات رادیکالی داشته باشیم. الان باید فکر بازی باشیم. اما مطمئنا جام ملت ها نوع دیگری از بازی ها را به ما دیکته خواهد کرد. پس باید راهکارهای مناسب برای بازی داشته باشیم.

اسکلت اصلی جام جهانی را حفظ می کنیم

وی ادامه داد: هوشمندانه و منطقی نبود بخواهیم پایه های اصلی تیم را در جام جهانی نادیده بگیریم. باید آن را حفظ کنیم تا عملکرد بهتری در جام ملت ها داشته باشیم. وقتی تیمی را داریم که مقابل پرتغال و اسپانیا که کارنامه فوق العاده ای دارند خوب کار کرده است مطمئنا در جام ملت ها از آنها استفاده خواهیم کرد. دقیقا به همین منظور بازی دوستانه انجام می دهیم تا با آمادگی به میدان برویم.

چرا ۴۰ سال قهرمان آسیا نشدید؟

کی روش در پاسخ به این سوال که تیم ملی در چند روز اخیر بیشتر در حاشیه بوده و ۴۰ سال قهرمان آسیا نشده به خاطر همین حواشی بوده، شما چه برای حل این مشکلات دارید؟ گفت: بیش از ۴۰ سال از قهرمانی ایران در جام ملت ها می گذرد. شما سوالی مطرح کردید که در ابتدای این اردو راجع به آن شفاف نوشتم. صحبت اصلی این است که ما در کجا و چه زمینه ای باید موفقیت کسب کنیم. در قسمت هایی که شکست خورده بودیم باید ترمیم کنیم. سوال اول این است که باید بپرسیم چرا ۴۰ سال است قهرمان نشدیم. باید خاضعانه اشتباهات خودمان را بپذیریم. نقاط ضعف تیم ملی را باید شناسایی کنیم.

می خواهیم در جام ملت ها متفاوت باشیم

کی روش افزود: مطلبی که تمام اهالی فوتبال باید در جریان باشند این است که اگر می خواهیم در جام ملت ها کار متفاوتی انجام دهیم باید آماده سازی متفاوت داشته باشیم. بگذارید مثالی بزنم. در شرایط خوبی هستیم. عالی نیستیم اما در شرایط سلامتی هستیم. اما هنوز تعداد سردردهایی وجود دارد. سوال اینجاست شما می خواهید مسکن هایتان را قبل از جام ملت بدهید یا قبل از آن. می خواهید این جام را با سردرد سپری کنیم؟! در حال حاضر کار خودمان را انجام می دهیم و هنوز منتظر مسکن ها و داروها هستیم. اگر این مسکن ها را بگیریم همه چیز خوب می شود. استراتژی این است: تیم باید حاضر باشد و انگیزه کامل داشته باشد. بازیکنان مثل همیشه کاملا متعهد هستند و باید رو به جلو پیش برویم.

چرا محل نشست خبری را تغییر دادید؟

کی روش در پاسخ به این سوال که چرا نشست خبری در پک برگزار می شود گفت: هر کاری در زندگی حرفه ای انجام می دهم دلیلی دارم. امروز هم دلیل داشتم اینجا نشست خبری برگزار کنم. چونکه دوستان رسانه اینجا بیایند. بخاطر اینکه شما افرادی هستید که با مردم در ارتباطید. می خواهم منتقل کنید که شما و مردم جزو مهمی از خانواده فوتبال محسوب می شوید. این مکان برای تعداد محدودی از افراد ساخته نشده است. اینجا ساخته شده تا در خدمت فوتبال ایران باشد. نتیجه این بود که خواهش کردیم تا شما خبرنگاران بیایید و این حس را کنید که جزیی از خانواده فوتبال هستید. دلیل مهم این است که ما به شما احترام می گذاریم. اگر به این ساختمان دقت کنید اینجا می بینید احترام وجود دارد. در هر گوشه از ساختمان شما تصاویر افرادی را می بینید که فوتبال ایران را ساختند. بازیکنان، مربیان و کسانی که سخت کار کردند. هر گوشه از این ساختمان قسمتی از احترام به کسانی است که خدمت کرده اند. به همین خاطر کنفرانس اینجا برگزار شد.

وی درباره عکس های موجود در پِک افزود: اینجا گالری از مربیان تیم ملی و بازیکنانی که بیش از ۱۰۰ بازی ملی انجام داده اند را می بینید. هیچ کس کار را تنها انجام نداده است.

برای بازیکنان احترام قائلم

سرمربی تیم ملی در پایان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بالای سر شما عکس سید جلال حسینی است. آیا این بازیکن شانس پوشیدن مجدد پیراهن تیم ملی را دارد اذعان داشت: من مطمئن هستم ترجمه ای که به من رسیده دقیق است. وقتی شما فرمودید برخی از بازیکنان کنار گذاشته شدند این واژه، کلمه مناسبی نیست. این موضوع منعکس کننده احترام و حقایق نیست.

وی ادامه داد: شما تنها در لحظه و در موقعی می توانید از بازیکن کنار گذاشته شده استفاده کنید که آن فرد صاحب موقعیت یا پستی باشد. یک بازیکن در تیم ملی اینگونه نیست که اگر شما صاحب خانه باشید شما را از خانه بیرون کند. این نگرش اشتباهی است. تیم های ملی و پیراهن های تیم های ملی تنها چیزی است که تا ابد باقی می ماند.

دلایل کنار گذاشتن سیدجلال حسینی

کی روش ادامه داد: در برهه های مختلف زمان بعضی از بازیکنان می توانند بدنشان را در این پیراهن قرار دهند. دقیقا در همین جایی که نشستیم من این فرصت را داشتم که با بازیکنانم مستقیم و چشم در چشم صحبت کنم. وظیفه اصلی ام تصمیم گیری است. اگر در دستان من بود به جای ۲۳ بازیکن، ۴۶ نفر انتخاب می کردم. وقتی من یا هر مربی دیگری مجبور است ۲۳ بازیکن انتخاب کند اسم افرادی خط می خورد. اما این به معنی بی احترامی نیست. شما در خصوص بازیکنی که بالای سر ماست صحبت می کنید(سید جلال حسینی) که هفت سال در کنار من افتخار آفرینی کرد. اما در برهه ای تصمیم گرفتم او را به خاطر شرایط طور دیگری بررسی کنم. هیچ کس تصمیم نگرفته او یا هرکسی را کنار بگذارد. من به تمام بازیکنانم گفته ام درهای تیم ملی همیشه به روی او باز خواهد بود. مخصوصا با جایگاهی که دارد. البته باید به آینده فکر کنیم.

می توانستم علی دایی را بیاورم!

کی روش افزود: اگر به آینده فکر نکنیم باید بگویم سردار اینجا نبود و علی دایی می نشست. ولی این فوتبال است. همانطور که سید جلال حسینی در برنامه نود اعلام کرد باید به این تصمیمات احترام گذاشت. شما می توانید موافق باشید یا نباشید. اما نمی توانید جایگاه او را تضعیف کنید. مخصوصا اینکه او بهترین بازیکن و یکی از بهترین کاپیتان های من است. نه تنها در تیم ملی جایگاه ویژه ای دارد. بلکه او در گوشه ای از قلب من است. هم به خاطر شماره پیراهنش که عدد چهار است قرار دارد. چونکه من چهار بار به جام جهانی رسیدن و برای اینکه بدانید او چه جایگاهی در قلبم دارد باید بگویم پس از صعود به جام جهانی پیراهن او را گرفتم. شاید این توصیحات کافی باشد تا نقره ای به این بحث بدهیم.