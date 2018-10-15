برگزاری کنگره شهدا درقزوین باید به گفتمان ایثار در جامعه منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک رسانه های استان و روابط عمومی های دستگاههای اجرایی برای تبادل نظر در خصوص کنگره ملی سه هزار شهید استان قزوین روز دوشنبه با حضور برزگر جانشین سپاه صاحب الامر (عج)، انبارلویی مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین، آشناگرمعاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین و بیدخام مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد.

نصرت الله علیرضایی در این مراسم با بیان اینکه فرهنگ شهادت باید ما را از امور دنیوی و مادی دور کند، اظهار کرد: کنگره سه هزار شهید تذکری است تا به گفتمان ایثار و شهادت که در واقع درس ساده زیستی، سعه صدر، مدارا و عبور از تنگ نظری ها بازگردیم.

وی افزود: روابط عمومی به عنوان ابزار دستگاهها و رسانه ها به عنوان ابزار اطلاع رسانی باید بتوانند فضای استان را برای برگزاری کنگره سه هزار شهید آماده کنند تا به دستاوردهایی برسیم تا این سمبل به یک سنت ارزشی تبدیل شده و بماند.

علیرضایی بیان کرد: تفاوت و تکثر از ویژگی های جامعه معاصر است باید صدای مخالف را بشنویم، دیدگاه ها، کاستی ها و نواقص گفته شود تا این رویداد با کمترین ایراد و بیشترین دستاورد برگزار شود.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری قزوین یادآور شد: در تولید محتوا کاستی داریم باید با استفاده از زبان هنر و قلم بتوان دغدغه ها را مطرح کرد.

وی اظهار کرد: ما در تولید محتوا کاستی هایی داریم و باید هرچه بیشتر از ظرفیت رسانه ها استفاده کنیم و فضایی در استان ایجاد کرده و گفتمانی شکل گیرد تا سلسله باورهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی را در قالب کنگره و بعد و قبل از آن را در جامعه ترویج دهیم.