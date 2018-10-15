واردات شیرخشک به کشور منتفی شد/تولید داخل کافی است

علیرضا عزیزالهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شنبه گذشته( دو روز پیش) موضوع واردات شیرخشک به کشور در کمیسیون اقتصادی دولت به بحث گذاشته شد، اظهارداشت: با رای قاطع اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، واردات شیرخشک منتفی شد.

وی افزود: شرکت های لبنی و نمایندگان تشکل های دامداری نظرات خود را در این جلسه مطرح کردند و در نهایت این جمع بندی حاصل شد که تولید شیرخام کشور پاسخگوی تولید کارخانجات، تولید شیرخشک و صادرات است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور با بیان اینکه ۷۰۰ هزارتن از شیرخامی که وارد صنعت می شود، صرف تولید شیرخشک می گردد، گفت: یک میلیون تن از شیرخام کشور نیز مازاد بر نیاز است که در قالب فرآورده های مختلف لبنی صادر و مابقی تولید نیز در داخل مصرف می شود.

عزیزالهی تصریح کرد: اگر در آینده ظرفیت های صادراتی کشور توسعه یابد و نیاز به واردات شیرخشک داشته باشیم، بر مبنای ارز آزاد در این مورد مجددا تصمیم گیری خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره کاهش عرضه فرآورده های لبنی به فروشگاه ها و افزایش قیمت این محصولات، گفت: محدودیتی در عرضه این محصولات وجود ندارد اما بحث قیمت جدا است، با توجه به افزایش قیمت شیرخام و سایر هزینه های تولید، قیمت تمام شده تولید فرآورده های لبنی افزایش زیادی داشته است ضمن اینکه ۳۵ درصد هزینه فرآورده های لبنی مربوط به شبکه توزیع است و ربطی به کارخانجات ندارد که این سهم زیادی است.

عزیزالهی افزود: به همین دلیل کارخانجات تقاضا دارند بر روی فرآورده های لبنی قیمت براساس نرخ تمام شده کارخانه درج شود و هزینه شبکه توزیع برای آنان محاسبه نشود چرا که مربوط به آنها نیست.