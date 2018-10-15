به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌تری رمان کامران پارسی‌نژاد با عنوان «شب دنیا» در باغ موزه دفاع مقدس رونمایی و نقد می‌شود.

این نویسنده پیش از این درباره این رمان به مهر گفته بود: من توفیق این را نداشته‌ام که به طور مستقیم در جبهه‌های دفاع مقدس حاضر باشم اما سعی کردم ببینم که آیا می‌شود بدون لمس نزدیک این واقعه، درباره آن داستانی خلق کرد یا خیر و اینکه آیا می‌توان به مرز حقیقت مانندی مطلق رسید؟ مساله اصلی من در این رمان موضوع واکاوی و بازنگری رویداد های و مساله مهم دفاع مقدس بود. به طور معمول در غرب وقتی حدود ۱۵ سال از یک واقعه تاریخی با عظمت مانند جنگ می‌گذرد و هیجانات و التهابات پیرامونش فروکش می‌کند، درباره آن تازه شروع به داستان‌نویسی می‌کنند. من نیز فکر می‌کنم از نظر زمانی وقتش رسیده بود که برگردیم و به جنگ نگاهی از نو داشته باشیم.

پارسی‌نژاد افزوده بود: در «شب دنیا» فضای جنگ بهانه روایت داستان و بازنگری و تحلیل فلسفه هشت سال دفاع مقدس شده است. قهرمان داستان ایلیا نیز یکی از فرماندهان نظامی مفقودالاثر در دوران اسارات است و سرنوشتی برایش متصور نیستیم. درباره او شایعات زیادی به گوش می‌رسد و مشخص نیست کدام‌یک صحت دارد. با این همه او در زمان حیاتش شخصیتی متفاوت و عارف مسلک بوده و نوع تگرشش به دنیا جدای از تعاریف عادی مردم است. این شخصیت آشنازدا و متفاوت با انبوهی از شایعات این داستان بهانه واکاوی جنگ قرار گرفته است. این رمان جدای از اینکه حادثه محور است سعی کرده به موضوعاتی مانند فلسفه شهادت، جبر و اختیار نیز ورود کند و به این مساله توجه نشان دهد که فضای معنوی حاکم بر جبهه تا چه اندازه توانسته پس از جنگ در جامعه تکثیر شود و در نهایت چرا ما اکنون به شب دنیا رسیده ایم.

در نشست رونمایی و نقد این اثر محمد حنیف و قاسمعلی فراست حضور خواهند داشت و به سخنرانی خواهند پرداخت.

این نشست روز سه‌شنبه 24 مهر از ساعت 14 تا 16 در سالن قصرشیرین باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.