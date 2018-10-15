گیت های ضدسرقت ایرانی در جیتکس عرضه شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به نمایشگاه جیتکس در دبی، این محصول سخت افزاری به عنوان تنها محصول تولیدشده در خاورمیانه در پاویون ایران در نمایشگاه جیتکس دبی عرضه شد.

صادق ثانوی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولیدکننده گیت های ضدسرقت فروشگاهی درباره ویژگیهای این محصول به خبرنگار مهر گفت: گیت ضد سرقت یک محصول امنیتی است که برای حفاظت از کالاها در فروشگاهها با نصب تگ و برچسب روی کالا کاربرد دارد و امکان هرگونه سرقت را از بین می برد.

وی با بیان اینکه نمونه این محصول با تکنولوژی آمریکایی در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی تولید می شود، افزود: این کالا در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا تنها توسط ایران تولید شده است و جذب بازار منطقه ای از جمله اهداف حضور در نمایشگاه جیتکس است.

ثانوی با اشاره به اینکه بومی سازی این محصول با هدف بی نیازی از محصول خارجی در کشور انجام شده است، گفت: پاسخدهی بدون خطا در محیط های نویز آلود از ویژگیهای این کالا است.

وی گسترش بازار صادرات کشورهای منطقه و دسترس بیشتر به بازارهای جهانی را از جمله اهداف حضور در نمایشگاه جیتکس عنوان کرد و گفت: برای حضور در این نمایشگاه از سوبسید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری استفاده کردیم.