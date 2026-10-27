تصادف در محور بیجار–دیواندره سه کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان کردستان، ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: برخورد شدید یک دستگاه وانت سایپا با خودروی پراید در محور بیجار–دیواندره، سه کشته و یک مصدوم برجا گذاشت.

ایرج قوامی بیان کرد: این حادثه در فاصله ۲۹ کیلومتری محور بیجار–دیواندره رخ داد.

وی افزود: پس از دریافت گزارش مردمی درباره برخورد دو خودرو، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات بیجار بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

قوامی با اشاره به شدت تصادف بیان کرد: سه نفر از سرنشینان خودروها در دم جان باختند و یک نفر نیز به‌شدت مصدوم شد.

وی ادامه داد: نیروهای امدادی هلال‌احمر با استفاده از تجهیزات تخصصی، عملیات رهاسازی را انجام دادند و پس از ایمن‌سازی صحنه، مصدوم حادثه را برای دریافت خدمات درمانی به مرکز درمانی منتقل کردند.