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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

بهره‌برداری از سرای محله جدید گلستان در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع

بهره‌برداری از سرای محله جدید گلستان در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع

بهارستان- پنجمین سرای محله شهر گلستان با اعتبار یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال و زیربنای یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع، با حضور استاندار تهران به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، ظهر سه‌شنبه، در جریان سفر به بهارستان، پنجمین سرای محله شهر گلستان را با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال افتتاح کرد.

این مجموعه با زیربنای یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث شده و هدف از اجرای آن، ارتقای سطح خدمات اجتماعی و فرهنگی به ساکنان منطقه عنوان شده است.

معتمدیان در جریان این مراسم از محل اجرای پروژه بازدید کرد و بر اهمیت نقش سراهای محله در تقویت زیرساخت‌های اجتماعی و گسترش خدمات‌رسانی به شهروندان تأکید داشت.

بهره‌برداری از این مجموعه، پنجمین سرای محله شهر گلستان را به ظرفیت‌های خدماتی این شهر اضافه می‌کند و با هدف بهبود دسترسی ساکنان به خدمات اجتماعی و فرهنگی انجام شده است.

کد مطلب 6991453

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