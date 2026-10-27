به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، ظهر سه‌شنبه، در جریان سفر به بهارستان، پنجمین سرای محله شهر گلستان را با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال افتتاح کرد.

این مجموعه با زیربنای یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث شده و هدف از اجرای آن، ارتقای سطح خدمات اجتماعی و فرهنگی به ساکنان منطقه عنوان شده است.

معتمدیان در جریان این مراسم از محل اجرای پروژه بازدید کرد و بر اهمیت نقش سراهای محله در تقویت زیرساخت‌های اجتماعی و گسترش خدمات‌رسانی به شهروندان تأکید داشت.

بهره‌برداری از این مجموعه، پنجمین سرای محله شهر گلستان را به ظرفیت‌های خدماتی این شهر اضافه می‌کند و با هدف بهبود دسترسی ساکنان به خدمات اجتماعی و فرهنگی انجام شده است.