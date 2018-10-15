پیگیری برای محقق شدن فعالیت دانشگاه کارآفرینی در شهرستان فامنین

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خجسته ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به دیدار با وزیر علوم گفت: تقویت دانشگاه های استان همدان زمینه ارتقاء جایگاه عملی این دانشگاه ها را در سطح کشور و بین الملل و جذب دانشجویان از سایر کشورها فراهم خواهد کرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اخذ مجوز دانشگاه D۸ در همدان عنوان کرد: تقویت پذیرش علمی دانشجویان خارجی نام دانشگاه بوعلی سینا را جهانی خواهد کرد.

وی گفت: دانشگاه بوعلی سینا همدان باید ساختاری بین المللی به خود بگیرد و در کناره آموزش های علمی، فرهنگ و زبان فارسی را به دانشجویان منتقل کند.

وی جذب دانشجوی خارجی را در معرفی همدان در سطح بین الملی حائز اهمیت دانست و گفت: جذب دانشجوی خارجی در توسعه گردشگری تفریحی و گردشگری سلامت موثر بوده و آینده اقتصادی همدان را متحول خواهد کرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همدان ساختار غیر صنعتی دارد، عنوان کرد: با ایجاد دانشگاه های صنعتی و کارآفرینی راهی برای رفع مشکلات اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در سطح کشور و استان گشوده خواهد شد تا با تبدیل دانش به محصول و ایجاد کارهای نوآورانه فضای کسب و کار جدیدی در حوزه اشتغال کشور ایجاد شود.

عضو فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با مصوبه هیئت دولت ایجاد دانشگاه کارآفرینی در فامنین باید شروع می شد اما هنوزعملیاتی نشده و باید وزارت علوم نسبت به ایجاد این دانشگاه و دانشکده فناوری در شهرستان فامنین اقدام کند.

امیر خجسته با تاکید بر اینکه ارتقاء مراکز علمی استان و تقویت رشته های تحصیلی دانشگاه های همدان باید در دستور کار باشد، گفت: ارتباط مستقیم صنعت با دانشگاه زمینه شناسایی و ایجاد فرصت های کارآفرینی رشته های مختلف را فراهم خواهد ساخت.