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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۴

امیر خجسته خبرداد:

پیگیری برای محقق شدن فعالیت دانشگاه کارآفرینی در شهرستان فامنین

پیگیری برای محقق شدن فعالیت دانشگاه کارآفرینی در شهرستان فامنین

همدان - نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی از پیگیری برای محقق شدن فعالیت دانشگاه کارآفرینی در شهرستان فامنین خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خجسته ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به دیدار با وزیر علوم گفت: تقویت دانشگاه های استان همدان زمینه ارتقاء جایگاه عملی این دانشگاه ها را در سطح کشور و بین الملل و جذب دانشجویان از سایر کشورها فراهم خواهد کرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اخذ مجوز دانشگاه D۸ در همدان عنوان کرد: تقویت پذیرش علمی دانشجویان خارجی نام دانشگاه بوعلی سینا را جهانی خواهد کرد.

وی گفت: دانشگاه بوعلی سینا همدان باید ساختاری بین المللی به خود بگیرد و در کناره آموزش های علمی، فرهنگ و زبان فارسی را به دانشجویان منتقل کند.

وی جذب دانشجوی خارجی را در معرفی همدان در سطح بین الملی حائز اهمیت دانست و گفت: جذب دانشجوی خارجی در توسعه گردشگری تفریحی و گردشگری سلامت موثر بوده  و آینده اقتصادی همدان را متحول خواهد کرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همدان ساختار غیر صنعتی دارد، عنوان کرد: با ایجاد دانشگاه های صنعتی و کارآفرینی راهی برای رفع مشکلات اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در سطح کشور و استان گشوده خواهد شد تا با تبدیل دانش به محصول و ایجاد کارهای نوآورانه فضای کسب و کار جدیدی در حوزه اشتغال کشور ایجاد شود.

عضو فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با مصوبه هیئت دولت ایجاد دانشگاه کارآفرینی در فامنین باید شروع می شد اما هنوزعملیاتی نشده و باید وزارت علوم نسبت به ایجاد این دانشگاه و دانشکده فناوری در شهرستان فامنین اقدام کند.

امیر خجسته با تاکید بر اینکه ارتقاء مراکز علمی استان و تقویت رشته های تحصیلی دانشگاه های همدان باید در دستور کار باشد، گفت: ارتباط مستقیم صنعت با دانشگاه زمینه شناسایی و ایجاد فرصت های کارآفرینی رشته های مختلف را فراهم خواهد ساخت.

کد مطلب 4430943

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