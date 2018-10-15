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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۰

برای مشترکان تهرانی؛

مابه التفاوت هزینه اینترنت مشترکان مخابرات بازگردانده می شود

مابه التفاوت هزینه اینترنت مشترکان مخابرات بازگردانده می شود

مخابرات منطقه تهران اعلام کرد که مابه التفاوت هزینه پرداختی مشترکان اینترنت پس پرداخت را که مبلغی را بابت استفاده از سقف مجاز اینترنت پرداخت کرده اند، به آنها بازمی گرداند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مخابرات ایران، با توجه به عدم آشنایی برخی از مشتریان اینترنت ثابت مخابرات منطقه تهران نسبت به چگونگی استفاده از سقف مجاز اینترنت، شرکت مخابرات ایران، هزینه مذکور را از قبوض آن دسته از مشتریان که دارای اینترنت پس پرداخت هستند، حذف کرد.

با توجه به اینکه هزینه مذکور برای ۱۰۵ هزار مشترک منظور شده است، مشتریان می توانند به منظور دریافت و پرداخت صورتحساب دوره جاری خود با سامانه های تلفنی ۱۸۱۸ و ۲۰۰۰ تماس بگیرند.

مابه التفاوت هزینه پرداختی آن دسته از مشتریانی که نسبت به پرداخت قبوض خود اقدام کرده اند، در دوره آینده به عنوان بستانکار لحاظ می شود.

مخابرات ایران از کلیه مشتریان تلفن ثابت خواست که طبق روال معمول نسبت به پرداخت قبوض خود اقدام کنند.

کد مطلب 4430952

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