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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۹

سرپرست پلیس آگاهی استان البرز:

فروشنده دلارهای تقلبی در کرج دستگیر شد

فروشنده دلارهای تقلبی در کرج دستگیر شد

کرج - سرپرست پلیس آگاهی استان البرز از دستگیری فروشنده دلارهای تقلبی در شهرستان کرج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس استان البرز، سرهنگ محمد نادربیگی اظهار کرد: در پی مراجعه خانمی به کلانتری ۱۱ مرکزی و اعلام شکایت مبنی بر اینکه پس از خرید یک هزار و ۳۰۰ دلار از یک فروشنده ارز، متوجه می‌شود که دلارها جعلی هستند و قرار است، هزار و ۲۰۰ دلار دیگر نیز از وی تحویل بگیرد، بلافاصله مأموران اداره مبارزه با جعل و کلاه‌برداری پلیس آگاهی به آدرس موردنظر در کرج اعزام و نامبرده را دستگیر کردند .

وی افزود: در بازرسی از منزل نامبرده تعداد ۲۵ قطعه اسکناس ۱۰۰ دلاری تقلبی کشف شد و متهم برای ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی استان البرز منتقل شد .

سرپرست پلیس آگاهی استان البرز خاطرنشان کرد: فرد دستگیرشده اذعان کرده است که دلارهای تقلبی را مدت‌زمانی که در خارج از کشور ساکن بوده از یک فرد ایرانی در مقابل کاری که برای وی انجام داده تحویل گرفته و پس از متوجه شدن تقلبی بودن آن‌ها اقدام به فروش دلارها می‌کند .

سرهنگ نادربیگی افزود: در اجرای نظارت بر قاچاق کالا و ارز و اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی مبنی بر کنترل و نظارت بر فعالان بازار ارز و صرافی‌ها، طرح‌های متعددی در استان البرز اجراشده است.

وی نقش مردم را در مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز که اقتصاد، تولید و اشتغال کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌کند بسیار تأثیرگذار دانست.

کد مطلب 4431042

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