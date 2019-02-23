دستگیری فروشنده یک و نیم میلیاردی دلار جعلی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کیومرث حسنوند، افزود: با تماس تلفنی یکی از صرافان مبنی بر فروش دلارهای جعلی توسط فردی، دستگیری متهم در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: تیمی از ماموران کلانتری بلافاصله در آدرس اعلامی حاضر و صرافی مذکور را تحت مراقبت ویژه قرار دادند.

حسنوند با اشاره به اینکه متهم در یک عملیات ضربتی دستگیر و ۱۱ هزار و ۴۰۰ دلار جعلی و تقلبی از وی کشف شد، افزود: متهم که نسبت به جعلی بودن دلارها اظهار بی اطلاعی می کرد برای تحقیقات تکمیلی به کلانتری منتقل شد.

وی گفت: کارشناسان ارزش ریالی دلارهای کشف شده را یک میلیارد و ۵۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برآورد کرده اند.

حسنوند اظهار داشت: تحقیقات پلیسی در خصوص شناسایی سایر متهمان پرونده ادامه دارد.