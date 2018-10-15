قرآن کریم به برپایی حکوت حق و عدالت بشارت داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله دری نجف‌آبادی؛ نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در مراسم اختتامیه این دور از مسابقات اظهار کرد: خداوند را سپاسگذاریم که به ملت ما این بیداری را داد که در خدمت قرآن و اهل بیت (ع) به سمت کمال حرکت کنیم.

وی تصریح کرد: قرآن ناطق در یک هزار و ۴۰۰ سال قبل به عصر ظهور بشارت داده است؛ عصری که حق، عدل و عدالت، انسانیت و فضلیت حاکم می‌شود و امروز بعد از ۱۴ قرن، آثار و برکات آن را در ایران مشاهده می‌کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: در ۱۰۵ سال قبل در بدترین شرایط جنگ جهانی اول، آقانورالدین اراکی با وجود شرایط سخت آن زمان، توانست ۲۳ جزء قرآن را تفسیر کند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی از مرحوم ملافتحعلی اراکی که در زمینه تفسیر خدمات بزرگی را ارائه کرده است یاد کرد و گفت: ایشان خدمات ارزنده‌ای در زمینه تفسیر قرآن ارائه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: از تمام جوانانی که در زمینه‌های تفسیر و قرائت و حفظ لبیک‌گوی مقام معظم رهبری هستند و در این راه قدم برمی‌دارند، کمال تشکر را دارم