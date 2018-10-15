رییس جمهور فراری یمن نخست وزیرش را برکنار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، «عبدالربه منصور هادی» رئیس دولت مستعفی یمن روز دوشنبه «احمد عبید بن دغر» نخست وزیر وقت را به دلیل کوتاهی در حل به موقع و مؤثر بحران اقتصادی در این کشور از مقام خود برکنار کرد.

در بیانیه ای که از سوی دفتر ریاست جمهوری دولت مستعفی یمن صادر شد، آمده است که دلیل این برکناری «اهمال و قصور در ارائه خدمات دولتی و فعالیت در حوزه اقتصادی» است.

منصور هادی همچنین گفت که بن دغر در مورد بحران اقتصادی بوجود آمده تحت بازجویی قرار خواهد گرفت.

در بیانیه رئیس جمهور دولت مستعفی یمن، دولت وقت به دلیل «بی کفایتی و ناتوانی در اتخاذ تدابیر واقعی در جهت متوقف ساختن روند زوال اقتصاد کشور به قصور و سهل انگاری در کاستن از رنج و محنت مردم یمن، رفع مشکلات و برآوردن نیازهای آنان» متهم شد.

بنا به گزارش خبرگزاری صبا، منصور هادی «معین عبدالملک سعید» را به سمت نخست وزیر جدید دولت مستعفی یمن منصوب کرده است.