راهکار پرسپولیس برای صعود به فینال آسیا از زبان بازیکن السد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس روز سه شنبه هفته آینده در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم السد قطر می رود.

حامد اسماعیل بازیکن تیم فوتبال السد درباره بازی رفت و باخت به پرسپولیس به روزنامه «العرب» قطر گفت: این اولین شکست ما در این فصل بود. شکست در فوتبال طبیعی است و برای تیم های بزرگ جهان هم رخ می دهد. در بازی رفت مستحق باخت نبودیم و فرصت های زیادی برای گلزنی داشتیم که از دست رفت. از تماشاگران السد که در ورزشگاه حاضر شدند و تیم ما را تشویق کردند، عذرخواهی می کنم. به آنها وعده می دهیم که در بازی برگشت نتیجه را تغییر بدهیم.

وی تاکید کرد: بازی برگشت با پرسپولیس دیدار مرگ و زندگی است. از تمام توان خود برای پیروزی و صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا استفاده می کنیم همانطور که تیم السد در سال ۲۰۱۱ توانست به فینال برود و در دیداری سخت قهرمان شود. ما یک ماه و نیم پیش توانستیم استقلال را با حضور ۸۰ هزار تماشاگر شکست بدهیم و حالا هم هیچ مانعی برای تکرار آن معجزه وجود ندارد.

بازیکن تیم السد درباره فشار پرسپولیس در ورزشگاه آزادی به تیم السد، تصریح کرد: بدون شک پرسپولیس از همان دقایق اولیه بازی خط دفاعی ما را تحت فشار قرار خواهد داد تا ضمن ایجاد سردرگمی در خط دفاعی، بتواند در سریعترین زمان ممکن به گل برسد و کار صعود به فینال را تمام کند. به همین دلیل، ما هیچ راهی جز مقاومت و ایستادگی با تمام قدرت در دقایق اولیه بازی، نداریم. پس از سپری شدن این دقایق است که می توانیم به تدریج در فضای مسابقه قرار گرفته و دروازه حریف را تهدید کنیم.