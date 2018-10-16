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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۵

رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت؛

بیمه ها با افزایش پوشش بیمه ای ملزومات دیالیز موافقت کردند

بیمه ها با افزایش پوشش بیمه ای ملزومات دیالیز موافقت کردند

دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، از افزایش پوشش بیمه ای ملزومات دیالیز خبر داد و گفت: در جلسه شورای عالی بیمه سلامت، بیمه ها پذیرفتند رقم پوشش بیمه ای ملزومات دیالیز افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اولیایی منش، در خصوص مصوبات هفتاد و دومین جلسه شورای عالی بیمه سلامت، گفت: این جلسه به ریاست وزیر بهداشت و با حضور اعضای شورای عالی بیمه سلامت از جمله روسای سازمان های بیمه گر، سرپرست وزارت رفاه، ریاست سازمان نظام پزشکی و معاون وزیر اقتصاد در دفتر وزیر بهداشت برگزار شد.

وی، بررسی اثرات تحریم، تغییرات نرخ ارز و تکانه های اقتصادی ناشی از آن بر هزینه های درمانی و ملزومات پزشکی به تفکیک برای بخش های دولتی، عمومی غیردولتی و خیریه در کشور را یکی از موضوعات مطرح شده در هفتاد و دومین جلسه شورای عالی بیمه سلامت بیان کرد و گفت: قبلا با سازمان برنامه و بودجه در این خصوص توافقاتی شد و به دولت ارسال شد تا دولت در مورد آن تصمیم بگیرد.

دبیر و رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت از افزایش پوشش بیمه ای ملزومات دیالیز خبر داد و گفت: ملزومات دیالیز که هزینه های آن افزایش پیدا کرده بود در ۳ سال گذشته تغییری نداشت و خوشبختانه در این جلسه سازمان های بیمه گر پذیرفتند که رقم پوشش بیمه ای ملزومات دیالیز افزایش یابد.

وی، از اختصاص و پرداخت ۲K به پزشکان شاغل در مراکز برون سپاری شده  از سوی بخش دولتی خبر داد و افزود: قرار شد پرداخت ۲K به این پزشکان عملیاتی شود و کارگروه های دیگری برای موارد و موضوعات دیگر تشکیل شود تا در جلسه بعدی شورای عالی بیمه مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

کد مطلب 4432090
حبیب احسنی پور

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