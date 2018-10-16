شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بارندگی در چهارمحال و بختیاری افزایش یافت، اظهار داشت: میزان بارندگی در سال زراعی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: میزان بارندگی در چهارمحال و بختیاری نسبت به میانگین بلند مدت مشابه ۱۵۰ درصد افزایش یافته است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: میزان بارندگی سالجاری چهارمحال و بختیاری تاکنون پنج میلی متر گزارش شده است.

وی بیان کرد: بیشترین بارش ها در شهرستان کوهرنگ گزارش شده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: میزان بارش در شهرستان کوهرنگ ۹ میلی متر گزارش شده است.