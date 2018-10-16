به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ نصیرزاده در حاشیه دیدار تیم ملی ایران برابر بولیوی گفت: شرایط ماشین سازی خوب است اما ابتدای فصل شرایط ما خوب نبود. با این حال رفته رفته نتایج بهتری کسب کردیم و توانستیم امتیازات بیشتری را بدست بیاوریم.

وی افزود: قرار است تا چند روز آینده امتیاز ماشین سازی به فرد دیگری واگذار شود اما باشگاه به شهر دیگری منتقل نخواهد شد.

نصیرزاده در خصوص داریوش شجاعیان هم گفت: قرار نیست شجاعیان به تبریز بازگردد. او با ما فسخ قرارداد کرد اما انتظار ما از باشگاه استقلال این بود که مطالبات را به موقع پرداخت کند.

مدیرعامل ماشین سازی تصریح کرد: ما حتی در روزهای پایانی سال هم به خاطر اینکه کارمندان باشگاه استقلال بدون حقوق نمانند از آنها دریافتی نداشتیم اما مطمئن باشید در چند روز آینده جلساتی را در این خصوص برگزار خواهیم کرد تا این مشکل هر چه زودتر برطرف شود.

نصیرزاده در گفت: من و فتحی از دوستان قدیمی هستیم و نمی خواهم به خاطر داریوش شجاعیان مشکلاتی بین ما بوجود بیاید اما باشگاه استقلال هم باید به تعهداتش عمل کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همه مشکلات با جلساتی پی در پی حل خواهد شد و من امیدوارم مشکل ما با استقلال هم بر سر شجاعیان به زودی حل شود.