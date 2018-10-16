۲۵واحد آلاینده و غیرمجاز ذوب ضایعات در اراک تعطیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرزایی روز سه شنبه در سومین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای شهر اراک بیان کرد: با توجه به حساسیتی که مردم استان و کلانشهر اراک نسبت به آلودگی هوای این شهر دارند، این کارگروه از اهمیت خاصی در استان برخوردار است، بنابراین باید در زمینه پیگیری مصوبات این کارگروه یک عزم و اراده جدی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: تحقق مصوبات می تواند در زمینه کاهش آلودگی هوای این شهر بسیار دارای اهمیت و گره گشا باشد، همچنین با توجه به اینکه این مهم یک مطالبه مردمی است با تحقق این مصوبات رضایت مردم را می توانیم داشته باشیم.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی ادامه داد: آلایندگی و خلف وعده های ایرالکو در زمینه تعطیلی دیگ های قدیمی برای چندمین بار تکرار شده اما با این حال در سال های گذشته با اقداماتی که انجام شده از ۷۵۰ دیگ قدیمی حدود ۴۲ دیگ باقی مانده که کمتر از ۱۰ درصد است.

میرزایی اضافه کرد: آخرین مهلت ایرالکو پایان شهریورماه بوده که متاسفانه طبق روال گذشته تحقق پیدا نکرد و این بار مشکل در ترخیص تجهیزات از گمرک را بهانه کردند. در ایجاد دیگ های جدید در این شرکت دیگ ها باید به گونه ای باشد که بتوانیم میزان آلودگی را سنجش کنیم به همین منظور آخرین مهلت ایرالکو پایان آبان ماه درنظر گرفته شد.

وی توضیح داد: از ابتدای سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ کاهش ۱۹ درصدی روزهای آلوده را داشتیم البته در ۶ ماه اول سال هیچ روزی را تحت عنوان روز ناسالم نداشتیم و امسال وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته تاکنون تجربه کرده ایم.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی تصریح کرد: وضعیت آلودگی هوا بستگی به وضعیت جوی و میزان ریزگردها نیز دارد، زیرا بالا و پایین شدن میزان ریزگردها می تواند تعداد روزهای آلوده را کم و یا زیاد کند.

میرزایی اظهار داشت: از مهم ترین اقدامات می توان توزیع سوخت پاک در اراک، گازسوز کردن کوره های آجرپزی، جمع آوری صنایع آلاینده غیرمجاز در سطح شهر اراک اشاره کرد که در این زمینه ۲۵ واحدآلاینده ذوب ضایعات حاشیه شهر اراک هم اکنون حکم تعطیلی دریافت کرده اند.

وی خاطر نشان کرد: نزدیک به ۱۸۵ واحد ذوب ضایعات در حاشیه شهر اراک فعالیت دارد که صنایع زیردستی هستند و به صورت غیرمجاز با افاغنه کار می کنند. این واحدها به صورت زمینی آلومینیوم را ذوب و شمش تولید می کنند و هیچ گونه سیستم کنترل آلودگی ندارند.