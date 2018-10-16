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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۲۱:۵۷

پاسخ شایعات را نمی دهم؛

واکنش وینفرد شفر به حضور مجتبی جباری در کادر فنی استقلال

واکنش وینفرد شفر به حضور مجتبی جباری در کادر فنی استقلال

سرمربی استقلال گفت: حضور جباری در کادر فنی شایعه است و هر زمانی نیاز باشد مدیرعامل باشگاه برای من دستیار می آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر در خصوص عملکرد ملی پوشان استقلال گفت: همیشه بازیکنان استقلال در سطح بالایی بازی می کنند. مجید حسینی و روزبه چشمی بسیار عالی بودند حتی علی کریمی نیز خوب بازی کرد.

وی در پاسخ به این سوال که مهمترین بحث این روزها شایعه حضور مجتبی جباری در استقلال است، اظهار داشت: من هیچ وقت در مورد شایعات صحبت نمی کنم و اگر دستیار بخواهم با مدیرعامل باشگاه در این خصوص صحبت می کنم.

وینفرد شفر در خصوص صحبت های جباری مبنی بر اینکه شفر رسماً از او خواسته با او همکاری کند و شفر با من تماس گرفته است، تصریح کرد: من همان جواب قبلی را می دهم و در مورد شایعات حرف نمی زنم و اگر دستیار بخواهم با مدیرعامل باشگاه در این مورد صحبت می کنم.

وی در خصوص تیم ملی گفت: بازی خوبی بود به ایرانیان و به وزیر ورزش بابت حضور بانوان تبریک می گویم.

کد مطلب 4432476

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