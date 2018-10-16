به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی پس از پیروزی ۲ بر یک ایران برابر بولیوی در ورزشگاه آزادی گفت: بازی خوبی انجام دادیم و تیم ما محک خوبی خورد البته ما تیم اول آسیا هستیم و باید تیم های بزرگتری حریف تدارکاتی ما باشند اما متاسفانه با شرایطی که در کشور حاکم است برخی تیم ها راضی به آمدن به ایران نمی شوند و ما مجبور هستیم با همین بازیهای تدارکاتی که در پیش داریم خود را آماده حضور در جام ملت های آسیا کنیم.

طارمی خاطرنشان کرد: اگر می توانستیم با تیم های پرقدرت بازی کنیم مطمئنا محک بهتری می خوردیم و کادر فنی می توانست شرایط بهتری را برای حضور ما در جام ملت های آسیا فراهم کند اما با توجه به اینکه چنین مسئله ای ممکن نیست سعی خود را خواهیم کرد تا با بازیهای تدارکاتی باقیمانده آماده جام ملت ها شویم.

وی در خصوص حضور بانوان هم گفت: خوشحالم که بعد از سالها بانوان توانستند به ورزشگاه بیایند و بازی را از نزدیک تماشا کنند و این می تواند نوید این را بدهد که در آینده هم حضور بانوان در ورزشگاه عادی شود البته نیاز به فرهنگسازی دارد و باید خود هواداران هم رعایت بانوان را در ورزشگاه بکنند.

طارمی در پاسخ به این سئوال که این تعداد بانوانی که امروز در ورزشگاه حضور داشتند همگی گزینشی آمده بودند، گفت: این را می دانم که آنها گزینشی بودند اما این حضور می تواند پلی باشد برای آمدن دیگر بانوان برای به ورزشگاه که ان‌شاالله این اتفاق رخ دهد.

وی در پایان و در پاسخ به این سئوال که گفته می شود شرایط خوبی در تیم باشگاهی خود در قطر ندارید افزود: حتما شما از من بیشتر در این زمینه مطلع هستید ولی من نمی دانم شما این سئوال را به چه دلیل می پرسید. من شرایط خوبی دارم و در باشگاهی که حضور دارم هم آرامش دارم.