  1. استانها
  2. گلستان
۲۶ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۸

رئیس دادگستری گلستان:

پیکر محیط‌بان شهید ظهر پنجشنبه در گلستان تشییع می شود

پیکر محیط‌بان شهید ظهر پنجشنبه در گلستان تشییع می شود

گرگان- رئیس‌کل دادگستری گلستان گفت: پیکر محیط‌بان شهید گلستانی ظهر پنجشنبه در شهرستان گنبدکاووس تشییع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهار کرد: پیکر محیط‌بان تاج محمد باشقره ظهر پنجشنبه در گنبدکاووس تشییع و در زادگاهش روستای کوچک خرطوم استان گلستان به خاک سپرده خواهد شد.

وی افزود: تعامل خوبی بین دو دستگاه قضایی و انتظامی استان‌های گلستان و خراسان شمالی روی این پرونده وجود دارد و به‌زودی همه شکارچیان فراری دستگیر می‌شوند.

رئیس‌کل دادگستری گلستان تصریح کرد: در ادامه پیگیری‌های خود امروز بار دیگر تلفنی با رئیس‌کل دادگستری و دادستان مرکز استان خراسان شمالی گفتگو و روند پرونده را جویا شدیم.

به گفته وی، پارک ملی گلستان بین سه استان گلستان، خراسان شمالی و سمنان قرارگرفته و حفاظت از این پارک با محیط‌زیست استان گلستان است.

هاشمیان افزود: در درگیری صبح چهارشنبه شکارچیان با محیط‌بانان گلستانی، یک نفر به شهادت رسید و سه محیط‌بان دیگر رخمی شدند.

کد مطلب 4433950

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها