به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهار کرد: پیکر محیطبان تاج محمد باشقره ظهر پنجشنبه در گنبدکاووس تشییع و در زادگاهش روستای کوچک خرطوم استان گلستان به خاک سپرده خواهد شد.
وی افزود: تعامل خوبی بین دو دستگاه قضایی و انتظامی استانهای گلستان و خراسان شمالی روی این پرونده وجود دارد و بهزودی همه شکارچیان فراری دستگیر میشوند.
رئیسکل دادگستری گلستان تصریح کرد: در ادامه پیگیریهای خود امروز بار دیگر تلفنی با رئیسکل دادگستری و دادستان مرکز استان خراسان شمالی گفتگو و روند پرونده را جویا شدیم.
به گفته وی، پارک ملی گلستان بین سه استان گلستان، خراسان شمالی و سمنان قرارگرفته و حفاظت از این پارک با محیطزیست استان گلستان است.
هاشمیان افزود: در درگیری صبح چهارشنبه شکارچیان با محیطبانان گلستانی، یک نفر به شهادت رسید و سه محیطبان دیگر رخمی شدند.
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