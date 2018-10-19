دقایق بازی «ویدال» در شیلی بیشتر از بارسا است!

به گزارش خبرگزاری مهر، کمتر پیش می‌آید که بازیکنی بیشتر از چیزی که برای تیم فوتبال باشگاهی‌اش بازی کرده برای تیم ملی کشورش بازی کند. اما این اتفاق اخیرا برای آرتورو ویدال، ملی‌پوش اهل شیلی تیم فوتبال بارسلونا افتاده است. او در تیم ملی کشورش ۷۵ دقیقه بیشتر از بارسلونا بازی کرده است.

او در رقابت‌های این فصل لالیگا ۶ بار به میدان رفته است و در سوپرکاپ اسپانیا مقابل سویا و در دو بازی لیگ قهرمانان مقابل آیندهوون و تاتنهام هم بازی کرده است. اما دقایق بازی‌اش زیاد نبوده است. در واقع تنها در دو بازی او در ترکیب اصلی تیمش بوده است، یکی مقابل خیرونا و دیگری مقابل بیلبائو؛ اما در هر دو بازی در نیمه دوم تعویض شده است.

در مجموع ویدال ۱۷۹ دقیقه برای بارسا بازی کرده است. دلیلش هم این است که در پست او رقابت برای بازی زیاد است و بازیکنانی مانند راکیتیچ، بوسکتس، کوتینیو، آرتور، دنیس سوارس، آلنا، رافینیا، سمپر و روبرتو می‌توانند در پستش بازی کنند.

اما در تیم ملی کشورش سرمربی به او اعتقاد بیشتری دارد. او ۷۴ دقیقه در بازی مقابل کره جنوبی بازی کرد و بعد از آن هم برای تیم ملی کشورش به میدان رفت. حالا دقایق بازی او برای شیلی به ۲۵۴ رسیده است.