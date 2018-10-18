از بازیکنانم مقابل مدعی قهرمانی آسیا کاملا راضی ام

به گزارش خبرنگار مهر، وحید بیات لو پس از باخت یک صفر نود ارومیه در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاهی کشور در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی تهران گفت: از بازی تیمم خیلی راضی هستم. ما توانستیم مقابل تیمی چنین نتیجه ای بگیریم که در بین چهار تیم برتر بازی کرد.

سرمربی تیم فوتبال نود ارومیه ادامه داد:افتخار می کنیم حدود هفت الی هشت نفر از بازیکنان بومی بازی دادیم. کاپیتان تیم ما زیر ۲۳ سال است. ما خیلی خوب عمل کردیم و توانستیم موفق ظاهر شویم. از اینکه به هدف خودمان در این بخحش رسیدیم خوشحالم. ما توانستیم چند بازیکن را به فوتبال ایران معرفی کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که در نیمه دوم تیمش دچار تحلیل شده بود اظهار داشت: حرفتان کاملا درست است. اما فکر می کنم برای تیمی که از ههفته سوم تشکیل شده است این نتیجه را کسب کرده است خیلی خوب بود. ما فصل بدنسازی را کامل از دست داده بودیم و خیلی تلاش کردیم. با این حال فکر می کنم در 15 دقیقه پایانی موقعیت های زیادی را روی دروازه حریف ایجاد کردیم.