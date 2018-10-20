حمایت قانون از تحصیل کودک/ کودک بازمانده از تحصیل را معرفی کنید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظمی، در برنامه تلویزیونی پرسشگر که با موضوع«آسیب های اجتماعی» روی آنتن شبکه آموزش‌ رفت درباره لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: کودکان و نوجوانان بیشتر در مخاطره آسیب های اجتماعی اند. از مدت ها قبل این بحث مطرح بود که قانونی جامع داشته باشیم تا از این قشر حمایت کند.

وی افزود: قوه قضائیه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را ارائه داد و به مجلس نهم تقدیم کرد. این لایحه در مجلس دهم در کمیسیون قضایی مورد بحث قرار گرفت و کمیته های مختلفی روی مواد این لایحه کار کردند. این لایحه تصویب شده و برای بهره کشی، خرید و فروش اطفال، سوء استفاده از نوجوان برای خرید و قاچاق مواد، هرزه‌نگاری و... مجازات‌ سختی پیش بینی شده است.

کاظمی درباره مجازات محرومیت از تحصیل از سوی خانواده بیان کرد: اگر والدینی فرزندشان را به مدرسه نفرستد و یا گواهی تولد ثبت نشود، بهزیستی و نیروی انتظامی مراتب را به قوه قضائیه اطلاع می دهند. یک دفتر حمایت از اطفال در دادگستری‌ها در قانون دیده شده تا وضعیت مخاطره امیز کودکان را کنترل کنند. بر این اساس شعبات ویژه پیگیری می‌کنند و زمینه ادامه تحصیل کودک را فراهم می‌کنند.

این نماینده مجلس، ادامه داد: حتی اگر آموزش و پرورش نیز مطلع شود کودکی از تحصیل محروم شده به ماگزارش دهد بررسی می کنیم.



وی افزود: اگر مدرسه ای دریابد والدین مانع حضور کودک شده باید به دفتر حمایت اطلاع دهند. البته این قانون به تازگی تصویب شده و بتدریج دفاتر تشکیل و توسعه می یابند. اکنون این قانون لازم الاجراست.