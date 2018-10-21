دفاتر خدمات زیارتی گلستان ایام تعطیل هم فعال است

سید علی ‌میرقاسم پور در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت نام ۱۵ هزار و ۸۰۰ نفر در سامانه سماح خبر داد و اظهار کرد: از مجموع ثبت نام شدگان برای ۱۴ هزار و ۶۰۰ نفر روادید اربعین صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه زائران هنگام ثبت نام برای خدمات روادید، بیمه و پزشکی باید مبلغ ۲۳۴هزار و ۸۷۵ تومان به صورت الکترونیکی پرداخت کنند، افزود: هزینه ویزای اربعین فقط به صورت الکترونیکی و با کارت بانکی بر روی سامانه سماح پرداخت می‌ شود و هیچ مبلغی به صورت ارزی نباید پرداخت شود.

مدیر حج و زیارت استان گلستان گفت: زائرین اربعین حسینی توجه داشته باشند هزینه نهایی بابت بیمه، پزشکی و ویزا ۲۳۴ هزار و ۸۷۵ تومان است و به هیچ وجه نباید مبلغی بیشتر از آن را پرداخت کنند.

میرقاسم پور اظهار کرد: با تمهیداتی که اندیشیده شده اکنون در شهرهای کربلا، نجف و کاظمین شعبه های راه اندازی شده که زائرین می توانند ارز را به دینار دریافت کنند.

وی با بیان اینکه قیمت ویزای اربعین با دستور رئیس جمهور و به پیشنهاد بانک مرکزی کاهش پیدا کرد، یاد آور شد: کسانی که در روزهای نخست وجه تعیین شده را پرداخت کرده بودند مابه التفاوت هزینه بعد از اربعین به حساب آن ها برگردانده خواهد شد.

میرقاسم پور اظهار کرد: زائرین برای ثبت نام می توانند به ۴۸ دفتر زیارتی مستقر در شهرستان های استان مراجعه کنند که این دفاتر حتی در روز های تعطیل هم آماده خدمت رسانی به زائرین اربعین است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون با تمهیداتی که در استان اندیشیده شده افراد می توانند طی ۴۸ ساعت ویزای خود را دریافت کنند.