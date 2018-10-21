به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با توجه به کمبود زمان زوج‌های جوان برای پیدا کردن بهترین گزینه‌های خرید جهیزیه و خدمات مراسم عروسی، سایت ودینگو این فرصت را فراهم می‌کند تا در کمترین زمان و صرف حداقل انرژی تعداد بسیاری کالا جهیزیه و خدمات دهنده مراسم جشن عروسی را مورد بررسی و مقایسه قرار دهند.

در واقع عروس و داماد یا خانواده‌های‌شان به جای اینکه برای خرید هر کالای جهیزیه مانند یخچال، لباسشویی و سرویس چوب چندین مغازه و فروشگاه را بگردند و ساعت‌ها وقت و انرژی بگذارند، می‌توانند همین کار رو در کمترین زمان و بدون حضور فیزیکی در فروشگاه ها با سایت ودینگو انجام بدهند.

اما قسمت سخت‌تر ماجرا برنامه ریزی جشن عروسی هست. تو این مرحله عروس و داماد باید تالار پذیرایی یا باغ تالار خود را مشخص کنند، عروس خانم آرایشگاه خود را پیدا کند یا اینکه بهترین تشریفات شهر خود را بیابند، درحالی‌که وقت اندکی برای انجام این امور دارند. تمام موارد فوق به علاوه لباس عروس، آتلیه، کارت عروسی، گروه موسیقی، قنادی، گل عروس، دفتر ازدواج، ماشین عروس و سفره عقد و لباس و آرایشگاه داماد را می توانید در سایت ودینگو بیابید.

مزیت دیگر این است که با وجود صدها تامین کننده کالای جهیزیه و ارائه دهندگان خدمات مراسم، زوج های جوان حق انتخاب بیشتری برای انتخاب تمامی کالا و خدمات مورد نیاز خود خواهند داشت.

لازم به ذکر است علاوه بر مواردی که در بالا ذکر شد، در ودینگو ارائه دهندگان سایر خدمات ازدواج مانند آزمایشگاه ازدواج، آژانس مسافرتی و مشاوره ازدواج نیز حضور دارند. همچنین برای هر کسب و کار امکان ثبت نظر توسط کاربران سایت وجود دارد تا کاربران دیگر از کیفیت ارائه خدمات و محصولات کسب و کارها بیشتر آگاه شوند.

سرویس دیگر استارتاپ ودینگو، مجله اینترنتی است. در بلاگ ودینگو عروس خانم ها می توانند جدیدترین های مدل لباس عروس را مشاهده کنند، با ایده های مختلف جشن عروسی مثل دسته گل عروس، مدل آرایش عروس، مدل مو عروس و کلی موضوعات دیگر آشنا بشوند، راهنمای خرید وسایل مختلف جهیزیه را مطالعه کنند و کلی ایده دکوراسیون آشپزخانه، اتاق پذیرایی و اتاق خواب دریافت کنند تا برای دکوراسیون خانه بخت استفاده کنند.

از سوی دیگر، تمام کسب وکارهای فروش کالا برای جهیزیه و خدمات مراسم عروسی می توانند به صورت رایگان در سایت ودینگو ثبت نام و محصولات و خدمات خود را ارائه نمایند. امکاناتی که سایت ودینگو در اختیار کسب وکارها قرار می دهد، به شرح زیر است:

ایجاد صفحه فروشگاهی برای هر کسب و کار

ثبت پکیج یا منو به طور جداگانه به همراه جزییات لازم برای کسب و کار خدماتی

ثبت هر محصول به طور جداگانه به همراه جزییات لازم برای کسب وکار فروشگاهی

نمایش هر محصول در دسته بندی مربوطه

امکان ویرایش و بایگانی پکیج، منو و محصولات

اضافه کردن تصاویر نمونه کار در گالری

درج تمام راه های ارتباطی مشتریان با کسب وکار شامل اینستاگرام، تلگرام، آدرس، تلفن و آدرس سایت کسب و کار

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