وزیران دفاع آمریکا و روسیه با یکدیگر دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه با «جیمز ماتیس» همتای آمریکایی خود در سنگاپور دیدار کرد.

این اولین دیدار شویگو با ماتیس در مقام وزیر دفاع آمریکا است که در حاشیه نشست وزیران دفاع کشورهای عضو آ سه آن انجام شده است.