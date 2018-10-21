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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۱

کنفرانس مطبوعاتی شوکه‌کننده بایرن مونیخ

کنفرانس مطبوعاتی شوکه‌کننده بایرن مونیخ

سران بایرن درخواست کنفرانس مطبوعاتی دادند و در شرایطی که انتظار می‌رفت درباره مربی‎گری و عملکرد تیمشان صحبت کنند، درباره سیاست جدیدشان برای برخورد با مطبوعات گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وقتی باشگاه فوتبال بایرن مونیخ که اخیرا نتایج نامطلوبی کسب کرده درخواست برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی کرد همه فکر کردند روزی که منتظرش بودند رسیده و قرار است نیکو کواچ، سرمربی این تیم اخراج شود و شاید در این جلسه این خبر داده شود و جانشین او هم مشخص شود. مخصوصا که قرار بود تمام سران باشگاه در این کنفرانس مطبوعاتی حضور داشته باشند.

اما اینطور نشد و در عوض قوی‌ترین باشگاه فوتبال آلمان حمله‌ای به مطبوعات و رسانه‌ها داشت.

رومنیگه در این کنفرانس گفت: این روش پوشش اخبار دیگر مورد قبول ما نیست. بعد از دیدار آلمان و هلند ما جلسه‌ای داشتیم و تصمیم گرفتیم دیگر از این نوع خبرنگاری استقبال نکنیم. بارها در اخبار اخیر مطالبی از ما منتشر شده که هیچ ربطی به عملکردمان نداشته است و مربوط به شخص بازیکنان بوده است. ما باید از آن‌ها حمایت کنیم، هم بازیکنان و هم مربیان و باشگاه.

کد مطلب 4435885

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