به گزارش خبرگزاری مهر، وقتی باشگاه فوتبال بایرن مونیخ که اخیرا نتایج نامطلوبی کسب کرده درخواست برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی کرد همه فکر کردند روزی که منتظرش بودند رسیده و قرار است نیکو کواچ، سرمربی این تیم اخراج شود و شاید در این جلسه این خبر داده شود و جانشین او هم مشخص شود. مخصوصا که قرار بود تمام سران باشگاه در این کنفرانس مطبوعاتی حضور داشته باشند.

اما اینطور نشد و در عوض قوی‌ترین باشگاه فوتبال آلمان حمله‌ای به مطبوعات و رسانه‌ها داشت.

رومنیگه در این کنفرانس گفت: این روش پوشش اخبار دیگر مورد قبول ما نیست. بعد از دیدار آلمان و هلند ما جلسه‌ای داشتیم و تصمیم گرفتیم دیگر از این نوع خبرنگاری استقبال نکنیم. بارها در اخبار اخیر مطالبی از ما منتشر شده که هیچ ربطی به عملکردمان نداشته است و مربوط به شخص بازیکنان بوده است. ما باید از آن‌ها حمایت کنیم، هم بازیکنان و هم مربیان و باشگاه.