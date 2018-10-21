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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۸:۵۷

سه جودوکار به ابوظبی می روند/محجوب جراحی کرد

سه جودوکار به ابوظبی می روند/محجوب جراحی کرد

تیم ملی جودو ایران در حالی برای حضور در رقابت‌های گراند اسلم با سه جودوکار راهی ابوظبی می‌شود که جودوکار سنگین وزن تیم ملی پای مصدوم خود را به تیغ جراحان سپرد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین گرنداسلم جودو در سال ۲۰۱۸ جمعه هفته جاری به میزبانی امارات در ابوظبی آغاز می شود. برای حضور در این مسابقات ۳۷۳ جودوکار از ۷۳ کشور ثبت نام کرده اند که نام سه ملی پوش کشورمان نیز در میان آنها دیده می‌شود. 

ابوالفضل محمودی در وزن ۶۶- کیلوگرم، محمد بریمانلو در وزن ۷۳- کیلوگرم و سعید ملایی در وزن ۸۱- کیلوگرم سه جودوکاری هستند که با هدایت محمد منصوری هفته آینده برای شرکت در این مسابقات راهی امارات خواهند شد. 

اما در این بین جواد محجوب جودوکار سنگین وزن تیم ملی کشورمان که در جریان رقابتهای قهرمانی جهان در باکو آسیب دیده بود، روز گذشته رباط صلیبی را به تیغ جراحان سپرد تا حضور در تمرینات و مسابقات مختلف را حداقل تا پایان سال از دست داد.

رقابتهای گرنداسلم ابوظبی طی روزهای ۴ تا ۶ مهرماه برگزار خواهد شد. 

کد مطلب 4436148

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