به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، اقتصاددانان گلدمن ساکس اعلام کردند پیش‌بینی خود مبنی بر ۵ بار افزایش نرخ بهره تا پایان ۲۰۱۹ را تغییر نمی‌دهند. این درحالی است که بازارهای مالی خود را برای ۳ بار افزایش نرخ بهره در این بازه آماده کرده‌اند.

این بانک در یادداشتی به مشتریان خود نوشت که این‌طور احساس می‌کند که فدرال‌رزرو نیازمند این است که فضا و شرایط مالی را به طور قابل‌توجهی محدودتر کند (نرخ بهره را بالا ببرد) تا اقتصاد را، قبل از این که دیر شود، تا حد رشد اقتصادی بالقوه خود آرام کند.

این بانک ادامه داد: این کار نیازمند افزایش نرخ بهره با تعداد خیلی بیشتر از چیزی است که بازارها در منحنی‌های مالی خود لحاظ کرده‌اند.