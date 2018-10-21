به گزارش خبرنگار مهر، منصور ارجمندی شنبه شب در جلسه شورای آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به تلاش های انجام شده برای تدوین و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش طی چند سال متمادی اظهار داشت: آموزش و پرورش اکنون در صدد اجرای بندهای این سند است.

وی افزود: یکی از بندهای این سند، اجرای طرح ایران ـ مهارت است که در مدارس متوسطه دوره اول یزد به مرحله اجرا درآمده است.

معاون متوسطه آموزش و پرورش استان یزد بیان کرد: این طرح اهدافی از جمله توسعه و تقویت فرهنگ کار و مهارت آموزی و ایجاد زمینه مناسبت برای شناسایی استعدادها، ایجاد زمینه کسب شایستگی‌های فنی و کسب مهارت و ... را دنبال می کند.

ارجمندی ادامه داد: مربیان این طرح از میان مربیان آموزش و پرورش، کار و دانش، مربیان سازمان فنی و حرفه‌ای و ... تامین می شود.

وی خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم که این طرح در آبان‌ماه سال جاری در مدارس استان به مرحله اجرا درآید و فرآیند اجرای این طرح در مدارس نیز ۶۰ ساعت برای هر دانش آموز است که این ۶۰ ساعت می‌تواند در طول سه سال متوسطه اول، سپری شود.

معاون متوسطه آموزش و پرورش استان یزد یادآور شد: در قالب این طرح، ۸۰۰ عنوان مهارت دیده شده که بر اساس امکانات و تجهیزات مدارس، علاقمندی دانش آموزان و ... توسط مربیان آموزش داده می شود.

ارجمندی با بیان اینکه اجرای این طرح بالغ بر یک میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، ادامه داد: بودجه این طرح در مدارس هیئت امنایی و غیردولتی توسط خود دانش آموزان تامین می شود اما در مدارس دولتی به ویژه مناطق محروم، اجرا با کمک آموزش و پرورش انجام می شود و امیدواریم خیران نیز در این زمینه ورود کنند.