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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۸:۰۴

رییس اورژانس دماوند خبر داد؛

تصادف در محور هراز/ ۴ نفر مصدوم شدند

تصادف در محور هراز/ ۴ نفر مصدوم شدند

دماوند- رییس اورژانس دماوند از تصادف در محور هراز خبر داد و گفت: در این حادثه ۴ نفر مصدوم شدند.

عبدالرحمان رزمگه در گفتگو با خبرنگار مهر از تصادف در محور هراز، نرسیده به تونل امام زاده هاشم( ع) خبر داد و افزود: در پی این حادثه که ساعت ۲:۴۵ بامداد یکشنبه رخ داد، تکنیسین های اورژانس امام زاده هاشم( ع) به سرعت به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه یک دستگاه خودرو سواری پیکان با یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ به شدت برخورد کرده بود، که متاسفانه این حادثه چهار مصدوم داشت.

رییس اورژانس دماوند اضافه کرد: مصدومان پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط عوامل اورژانس به بیمارستان سوم شعبان دماوند منتقل شد.

کد مطلب 4436220

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