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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۸:۳۷

نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛

لیست بازیکنان السد برای بازی با پرسپولیس اعلام شد

لیست بازیکنان السد برای بازی با پرسپولیس اعلام شد

اسامی بازیکنان تیم فوتبال السد قطر برای بازی با پرسپولیس در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت تیم های فوتبال السد قطر و پرسپولیس ایران در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا ساعت ۱۸:۳۰ روز سه شنبه این هفته در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

تیم السد امروز یکشنبه عازم ایران می شود و فردا دوشنبه یک جلسه تمرین در ورزشگاه آزادی خواهد داشت.

این تیم قطری اسامی ۱۹ بازیکن خود را برای سفر به ایران به این شرح اعلام کرده است:

مشعل برشم، جهاد محمد، یاسر ابوبکر، حسن الهیدوس، سالم الهاجری، احمد سیار، بغداد بونجاح، پدرو میگوئل، مصعب خضر، اکرم عفیف، خوخی بوعلام، علی اسد، حامد اسماعیل، ژاوی هرناندز، گابی هرناندز، یونگ، طارق سلمان، حمزه الصنهاجی و عبد الکریم حسن.

کد مطلب 4436251

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