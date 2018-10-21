فیلمبرداری «یونس» در شمال کشور به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم کوتاه «یونس» به نویسندگی و کارگردانی سیامک سلیمانی و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران که از اواسط مهر ماه آغاز شده بود، به پایان رسید.

این فیلم کوتاه که با حمایت دفتر آموزش و فرهنگ پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ساخته شده، در مناطق متعددی از استان گرگان و سواحل دریای خزر همچون روستاهای بالا چلی، پایین چلی، قره سو، کردکوی و بندر ترکمن فیلمبرداری شده است و به زودی وارد مرحله تدوین و پس از تولید خواهد شد.

مهدی صفرپور، فرشید دیلمی، اسما ده مرده، انسیه نیشابوری، سمیه مظفری، مانی مجدی، ابوالفضل مقصودلو، یاسین رضوانی، فرشید کلته از جمله بازیگران فیلم کوتاه «یونس» هستند.

از عوامل دیگر این فیلم کوتاه می‌توان به دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: محمد رحمتی، مدیر تولید: حمید عزیزی، مدیر تصویربرداری: اصغر لایی، صدابردار: جواد جهانگیری، هماهنگی: محمدرضا ملک زاده و فاطمه ذهبی، طراح صحنه: امیر سلیمانی، طراح لباس: فاطمه مزرعی، منشی صحنه: سمیه مظفری، عکاس: سحر براتیان، گریم: الهام موسوی، روابط عمومی: هادی علی‌پناه، کارشناسان اداره شیلات: امیر بهادران و علیرضا صباغان اشاره کرد.